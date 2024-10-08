Як Prom.ua використовує DV360 від Google, та якому бізнесу інструмент також може стати в пригоді — Finance.ua

Як Prom.ua використовує DV360 від Google, та якому бізнесу інструмент також може стати в пригоді Сьогодні 22:00

Як Prom.ua використовує DV360 від Google, та якому бізнесу інструмент також може стати в пригоді

У сучасному світі цифрових технологій для бізнесу все більш важливим стає використання ефективних рекламних інструментів. Один з таких інструментів — Display & Video 360 (DV360) від Google. Це платформа програматик-реклами, яка дозволяє компаніям автоматизувати та оптимізувати медіабаїнгові процеси.

Детально про реальний кейс використання DV360 для бізнесу розповіли експерти на час конференції Romi , що відбулася 4 жовтня у Києві.

«Як і будь-який маркетплейс та інтернет-магазин, Prom.ua використовує пейдову рекламу для просування певних категорій товарів. У пейді ми просуваємо глибші категорії, не тільки першерівневі, але й другого і третього рівня. Та оскільки конкуренція досить висока, нам недостатньо просуватись лише пейдовою рекламою, потрібно ще будувати знання додатково — щоб покупець обирав все ж таки наш бренд, наш маркетплейс, а не конкурентів. Тому ми зняли додатково рекламну категорійну кампанію для 16 топових категорій — це були топові категорії. А також категорії, які гірше просуваються. Все для того, щоб їх підтримати ще й медійною рекламою і будувати додаткове охоплення і знання про них.

Наша медійна ціль була — максимальне охоплення на ефективній частоті. Інструмент, з якими нам запропонувала працювати агенція — DV360″, — розповідає Team Lead of Brand & SMM Prom.ua Катерина Герман.

Project Manager компанії newage. Вероніка Власова розповіла про основні виклики, що стояли перед рекламною агенцією у цьому випадку і як вони з ними справлялися.

За її словами, креативів, з якими розміщувались, було багато — вони були під кожну окрему категорію у вигляді роликів та банерної реклами

«У чому був ключовий виклик для нас? До цього у нас в Prom.ua були кампанії, здебільшого орієнтовані на промоушен саме бренду Prom або ж конкретної послуги або продукту (наприклад промоплата або безкоштовна доставка). Цього разу у нас є чотири категорії, які потрібно просувати окремо і при цьому контролювати їх на верхньому рівні кампанії», — зазначає Власова.

Окрім медійних KPI, перед агенцією був ще один — стимулювати покупців до здійснення покупок.

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«Обробивши бриф, поспілкувавшись з відділом планування, ми дійшли висновку, що DV360 — це той інструмент, який нам потрібен у цьому випадку. Тому що структура кампанії виглядає так: чотири категорії, в кожній із яких є свій набір сюжетів. Нам потрібно не просто просувати кожну з них, а просувати таким чином, щоб більшість користувачів побачили не 10 разів один ролик з однієї категорії, а ознайомилися зі всіма пропозиціями які пропонує Prom.

Тобто, наприклад, якщо людина збирає свою дитину в школу — у нас була категорія Children clothes і Back to School — їй так само може бути цікаво купити щось для своєї дачі або ж, умовно, килимок для йоги. Якби ми запускали рекламну кампанію через Google Ads, внаслідок того, що там немає змоги контролювати частоти на всіх рівнях, це було б технічно неможливо зробити", — розповідає Project Manager компанії newage.

Як це працює в DV360?

«Ми налаштовуємо частоту на рівні кожної категорії за групами оголошень, при цьому, окрім поділу на категорію, у нас також була сегментація за аудиторією. Це все потрібно зібрати в один великий скоуп. Далі ми виставляємо ще раз частоту, яка вже контролюється на рівні Insertion Order, тобто поверх кожної групи оголошень. І поверх цього ми ще виставляємо загальну частоту по всій кампанії, тобто на самому верхньому рівні. Таким чином ми можемо контролювати рівномірний розподіл охоплення між кожною з категорій», — ділиться Власова.

«Наступною перевагою DV360 є додатковий інвентар та додаткове охоплення. Внаслідок того, що у DV360 є набагато більший спектр інвентаря, який ми можемо закупити, а також додаткового контролю частоти, ми можемо отримувати додаткові покази. Якщо говорити про фактичні цифри, то в цій конкретній кампанії ми доотримали + 13% показів, + 5% кліків і понад 20% додаткового охоплення, що в тих об’ємах, в яких ми розміщуємось, насправді дуже велика цифра», — зазначила експертка.

За її словами, важливо було працювати не лише над кількістю показів, а і над їх якістю — це також додаткова функція DV360, яка допомагає використовувати додатковий таргетинг, який прямо оптимізується на viewability.

«Таким чином, якщо порівнювати зі схожими компаніями в Google Ads, ми бачимо досить суттєву різницю в viewability (83% проти 67%). Це означає що користувачі не просто бачать наш рекламний банер, а бачать його якісно — і тим самим підвищується ймовірність здійснення конверсії», — розповідає Власова.

«Це результати за конверсійністю. Тут DV360 спрацював таким чином, що за допомогою налаштування флудлайтів, ми можемо оптимізуватися на них у розрізі кожної з категорій. І таким чином, ми отримали тотальний CR 63% - це від тих користувачів, хто додав товар у кошик і здійснив покупку», — каже Власова.

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«Ми також спостерігаємо зростання відвідуваності цих категорій. Більшість пов’язані із сезонністю. Але, наприклад, категорія Сад вже пішла б на спад у цей період, але ми її підтримали та нам вдалося її навіть приростити», — розповідає Team Lead of Brand & SMM Prom.ua Катерина Герман.

Що дав бізнесу DV360:

додаткове охоплення;

контроль частоти на всіх рівнях медійної кампанії;

оптимізація РК за допомогою Floodlight;

ціна вигідніша, ніж в Google Ads;

доступ до більшої кількості інвентарю;

таргетинг на Viewability.

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