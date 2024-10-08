Цілісний аналіз і медійний ефект: 6 золотих запитань до медійної реклами — Finance.ua

Цілісний аналіз і медійний ефект: 6 золотих запитань до медійної реклами Сьогодні 17:14

Цілісний аналіз і медійний ефект: 6 золотих запитань до медійної реклами

Campaign Manager 360 дозволяє не лише розміщувати креативи, але й глибше аналізувати їх ефективність та оптимізовувати рекламні стратегії. Детально про те, як це зробити, розповів CEO from newage. Олександр Рольский під час конференції Romi , що відбулася 4 жовтня у Києві.

«В Європі Campaign Manager 360 більше використовується як інструмент для розміщення креативів, а для нас — це більш аналітичний інструмент, за рахунок якого ми оптимізовуємо кампанії», — стверджує Рольский.

Що можна зробити за його допомоги?

Контроль якості (фрод-трафік, non-cookies покази, viewability, гео, формат, частота, url-report.

Медійний вплив (централізоване охоплення, загальна частота на юзера, потрапляння в цільову аудиторію, GRP/TRP).

Реакція на рекламу.

Agile підхід.

«Коротко: якщо ми говоримо про медійну рекламу і розміщення рекламних кампаній на YouTube тощо, базова історія заключається в тому, що людина не хоче клікати на рекламу прямо зараз. Тобто якщо ви очікуєте на конверсію з кліка — що людина прийде на сайт і зробить конверсію — то ймовірність такого складає близько 2%. Відповідно, постає питання, як відслідкувати тих користувачів, які подивились рекламу і зробили конверсію через деякий час. Для цього існує Campaign Manager 360 і його можливості — зокрема, слідкувати post-view дії і це дозволяє зрозуміти відкладений попит до реклами», — наголошує Рольский.

6 золотих питань до медійної реклами:

Кому показати рекламу? Де показати? Скільки разів? Як часто контактувати? Які креативи працюють? Який вплив на бізне?

За словами експерта, аудиторію можна поділити на холодну, нейтральну і гарячу.

«Ми використовуємо різні інструменти в наших рекламних кампаніях, різні таргетинги — і всі вони можуть працювати геть по-різному. З одного таргетингу люди можуть приходити і одразу робити конверсію. Але в більшості випадків, особливо якщо ми говоримо про YouTube, то там існує дуже велика доля відкладеного попиту», — зазначає Рольский.

«Під час рекламних кампаній, важливо розуміти, скільки разів нам треба показати банерну рекламу, скільки разів відео, а скільки — рекламу на YouTube і так далі. Цей слайд схематично показує те, що наприклад YouTube найбільш ефективний на частоті 4−5, а банерка, враховуючи, що це менш сильний інструмент впливу на користувача, там чим більше ви інвестуєте в рекламу, тим більше буде Conversion Rate», — каже фахівець.

Як оцінюється вплив реклами?

Guesstimate — за відчуттями, спрацювала реклама чи ні.

Тільки медійні показники.

Порівняння продажів/конверсія з періодом до РК/місяць/рік тому.

Динаміка по брендовому (і не тільки) трафіку.

Brand/Search/ conversion Lift.

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