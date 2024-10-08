Як працює Creative Studio — Finance.ua

Як працює Creative Studio
Creative Studio — один із інструментів Google Marketing Platform (GMP), що Дозволяє комбінувати креативи з різними змінними, щоб персоналізувати креативи окремо під кожного юзера і отримати максимальну ефективність кожного креатива.
Детальніше про його використання розповів GMP Coordinator newage. Олексій Крупко під час конференції Romi, що відбулася 4 жовтня у Києві.
«Це дозволяє мінімізувати ваші витрати часу та коштів і при цьому отримати максимальну ефективність по креативам», — зазначив Крупко.
За словами експерта, є два варіанти креативу.
Data-Driven Creative
Його варто використовувати, якщо:
- ви є новачком у творчості на основі даних;
- вимагають швидкої інтеграції;
- орієнтовані на аудиторію Google;
- плануєте запустити менше 50 варіантів оголошень*.
* без обмеження кількості можливих варіантів оголошення. 50 варіантів реклами — це просто комфортне число. Щоб створити більше, використовуйте динамічні креативи для автоматизації виробництва.
«Для прикладу — я цікавлюсь телефонами і хочу собі придбати новий. Я є в аудиторії користувачів, що є фанатами техніки. Тому ця система візьме мене у цій аудиторії і покаже мені саме якийсь новий телефон, телевізор, ноутбук чи іншу техніку», — наводить приклад Крупко.
Приклади використання Data-Driven Creative:
- геотаргетинг: дозволяє адаптуйвати креативи відносно країни або регіону;
- заплановані оновлення: змінні елементи креативи відносно старту або кінця акції, події тощо;
- медіа сигнали (аудиторні чи контекстні): оголошення, адаптовані до кількох сегментів аудиторії;
- ротація креативів, A/B тестування: використання ротації елементів креативу та A/B тестування задля досягнення ідеального варіанту.
Dynamic Creative
Це більш широкий варіант. Його варто використовувати, якщо:
- хочете підключити канал із зовнішніми даними;
- потрібно розширена звітність й оптимізація;
- орієнтуєтесь на Floodlight оптимізацію (дозволяє вимірювати конверсію і створення аудиторії в GMP);
- плануєте запустити більше 50 варіантів оголошень.
Приклади використання Dynamic Creative:
- кастомне рішення (e.g. Publisher data pass): дозволяє масштабувати оголошення в регіонах і країнах;
- Multi-feed інтеграція: можна використовувати більшу кількість змінних в креативі, наприклад напрямки, ціни, акції, переваги;
- інтеграція погоди в реальному часі / спортивної стрічки: використовуйте сигнал 3rd party feed, щоб змінювати креативні елементи в реальному часі;
- динамічний ремаркетинг: використовуйте дані Floodlight, щоб повертатись до користувача із продуктом, який він бачив на сайті.
Поділитися новиною