Як працює Creative Studio — Finance.ua

Як працює Creative Studio Сьогодні 13:31

Як працює Creative Studio

Creative Studio — один із інструментів Google Marketing Platform (GMP), що Дозволяє комбінувати креативи з різними змінними, щоб персоналізувати креативи окремо під кожного юзера і отримати максимальну ефективність кожного креатива.

Детальніше про його використання розповів GMP Coordinator newage. Олексій Крупко під час конференції Romi , що відбулася 4 жовтня у Києві.

«Це дозволяє мінімізувати ваші витрати часу та коштів і при цьому отримати максимальну ефективність по креативам», — зазначив Крупко.

За словами експерта, є два варіанти креативу.

Data-Driven Creative

Його варто використовувати, якщо:

ви є новачком у творчості на основі даних;

вимагають швидкої інтеграції;

орієнтовані на аудиторію Google;

плануєте запустити менше 50 варіантів оголошень*.

* без обмеження кількості можливих варіантів оголошення. 50 варіантів реклами — це просто комфортне число. Щоб створити більше, використовуйте динамічні креативи для автоматизації виробництва.

«Для прикладу — я цікавлюсь телефонами і хочу собі придбати новий. Я є в аудиторії користувачів, що є фанатами техніки. Тому ця система візьме мене у цій аудиторії і покаже мені саме якийсь новий телефон, телевізор, ноутбук чи іншу техніку», — наводить приклад Крупко.

Приклади використання Data-Driven Creative:

геотаргетинг: дозволяє адаптуйвати креативи відносно країни або регіону;

заплановані оновлення: змінні елементи креативи відносно старту або кінця акції, події тощо;

медіа сигнали (аудиторні чи контекстні): оголошення, адаптовані до кількох сегментів аудиторії;

ротація креативів, A/B тестування: використання ротації елементів креативу та A/B тестування задля досягнення ідеального варіанту.

Dynamic Creative

Це більш широкий варіант. Його варто використовувати, якщо:

хочете підключити канал із зовнішніми даними;

потрібно розширена звітність й оптимізація;

орієнтуєтесь на Floodlight оптимізацію (дозволяє вимірювати конверсію і створення аудиторії в GMP);

плануєте запустити більше 50 варіантів оголошень.

Приклади використання Dynamic Creative:

кастомне рішення (e.g. Publisher data pass): дозволяє масштабувати оголошення в регіонах і країнах;

Multi-feed інтеграція: можна використовувати більшу кількість змінних в креативі, наприклад напрямки, ціни, акції, переваги;

інтеграція погоди в реальному часі / спортивної стрічки: використовуйте сигнал 3rd party feed, щоб змінювати креативні елементи в реальному часі;

динамічний ремаркетинг: використовуйте дані Floodlight, щоб повертатись до користувача із продуктом, який він бачив на сайті.

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