Як змінюються ставки за кредитами та депозитами — Finance.ua

Як змінюються ставки за кредитами та депозитами Вчора 09:03 — Кредит&Депозит

У червні НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25%. Це означає, що банкам стало дорожче брати кредити в НБУ, тож вони стали активніше залучати кошти в населення.

Про це повідомив НБУ.

рівня 15-20% і цей процес триває. Також зросли ставки й за державними облігаціями, які продає уряд Для цього багато банків вже підвищили ставки за депозитами доТакож зросли ставки й за державними облігаціями, які продає уряд

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Вищі ставки в гривні необхідні для того, щоб захистити вкладників від інфляції. Це також допоможе підтримувати стійкість і довіру до гривні в умовах війни та післявоєнного відновлення. НБУ очікує, що доволі високі ставки в гривні за депозитами та цінними паперами зберігатимуться й упродовж наступних років.

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Водночас уряд продовжуватиме програму пільгового кредитування бізнесу з компенсацією високих ставок. Це стримуватиме подорожчання кредитів та стимулюватиме кредитування.

Такі кредити, наприклад, отримували аграрії для проведення посівної. Також очікується запуск програми пільгового кредитування на придбання житла.

Нагадаємо, середня ставка нових гривневих депозитів для домашніх господарств, оформлених у липні, становить 8,1% річних, що на 1,5 процентного пункту (п.п.) вище рівня червня;. ставка за валютними депозитами, що досягла історичного мінімуму в 0,4% річних у квітні, після зростання в травні на 0,2 п.п. і в червні на 0,1 п. п. в липні додала ще 0,2 п. п. — до 0,9%.

Довідка Finance.ua:

У липні бізнес брав багато валютних кредитів. Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративному сектору та фізичним особам, за оперативними даними Національного банку, у липні зріс на 4,6% до 1 089,185 млрд гривень. З початку року обсяг кредитів в економіку зріс на 4,3% із 1 044,049 млрд гривень.

У липні сума розміщених депозитів юридичних осіб зросла на 4,6% й склала понад 766 млрд грн. Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Нацбанку.

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