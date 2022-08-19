Депозити юросіб у липні зросли до 766 млрд — Finance.ua

Депозити юросіб у липні зросли до 766 млрд Вчора 10:49 — Кредит&Депозит

Депозити юросіб у липні зросли до 766 млрд

У липні сума розміщених депозитів юридичних осіб зросла на 4,6% й склала понад 766 млрд грн.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Нацбанку.

Здебільшого ріст зафіксовано за рахунок зростання депозитів саме в іноземній валюті — 294 млрд грн в еквіваленті у липні проти 232 млрд грн у червні.

Депозити фізичних осіб також демонструють зростання. У липні сума вкладів українців зросла на 7,6% та сягла 844 млрд грн. Як й у випадку з депозитами бізнесу, ріст відбувся здебільшого за рахунок вкладень в іноземній валюті: 304 млрд грн в еквіваленті проти 248 млрд у червні.

«Збільшення портфелю депозитів в липні відбулося за рахунок росту курсу НБУ майже на 25 %. Це і сприяло тому, что українці стали забирати вклади у гривні та почали переводити їх в іноземну валюту. Таким чином ми спостерігаємо загальне збільшення мультивалютного портфелю депозитів по всій банківській системі», — коментує Олена Рудик, директор Департаменту малого бізнесу в АТ « ПУМБ ».

Довідка Finance.ua:

середня ставка нових гривневих депозитів для домашніх господарств, оформлених у липні, становить 8,1% річних , що на 1,5 процентного пункту (п.п.) вище рівня червня;

, що на 1,5 процентного пункту (п.п.) вище рівня червня; ставка за валютними депозитами, що досягла історичного мінімуму в 0,4% річних у квітні, після зростання в травні на 0,2 п.п. і в червні на 0,1 п. п. в липні додала ще 0,2 п. п. — до 0,9%.



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