Депозити юросіб у липні зросли до 766 млрд — Finance.ua
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Депозити юросіб у липні зросли до 766 млрд

Кредит&Депозит
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Депозити юросіб у липні зросли до 766 млрд
Депозити юросіб у липні зросли до 766 млрд
У липні сума розміщених депозитів юридичних осіб зросла на 4,6% й склала понад 766 млрд грн.
Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Нацбанку.
Здебільшого ріст зафіксовано за рахунок зростання депозитів саме в іноземній валюті — 294 млрд грн в еквіваленті у липні проти 232 млрд грн у червні.
Депозити юросіб у липні зросли до 766 млрд
Депозити фізичних осіб також демонструють зростання. У липні сума вкладів українців зросла на 7,6% та сягла 844 млрд грн. Як й у випадку з депозитами бізнесу, ріст відбувся здебільшого за рахунок вкладень в іноземній валюті: 304 млрд грн в еквіваленті проти 248 млрд у червні.
Депозити юросіб у липні зросли до 766 млрд
«Збільшення портфелю депозитів в липні відбулося за рахунок росту курсу НБУ майже на 25 %. Це і сприяло тому, что українці стали забирати вклади у гривні та почали переводити їх в іноземну валюту. Таким чином ми спостерігаємо загальне збільшення мультивалютного портфелю депозитів по всій банківській системі», — коментує Олена Рудик, директор Департаменту малого бізнесу в АТ «ПУМБ».

Довідка Finance.ua:

  • середня ставка нових гривневих депозитів для домашніх господарств, оформлених у липні, становить 8,1% річних, що на 1,5 процентного пункту (п.п.) вище рівня червня;
  • ставка за валютними депозитами, що досягла історичного мінімуму в 0,4% річних у квітні, після зростання в травні на 0,2 п.п. і в червні на 0,1 п. п. в липні додала ще 0,2 п. п. — до 0,9%.
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За матеріалами:
Finance.ua
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