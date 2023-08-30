Як змінюються ставки за депозитами та кредитами — коментар НБУ Сьогодні 15:02 — Кредит&Депозит

Як змінюються ставки за депозитами та кредитами — коментар НБУ

Навесні та влітку цього року банки активно підвищували ставки за депозитами.

Про це повідомляє Національний банк України.

«У багатьох банках зараз можна відкрити гривневий депозит на 3−12 місяців за ставкою від 15% і вище. Така дохідність захищає заощадження від інфляційного знецінення. Не дивно, що впродовж останніх місяців українці досить активно відкривали депозити саме в національній валюті. Натомість попит на валютні вклади зменшився», — зазначають в НБУ.

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Все це є результатом цілеспрямованої політики НБУ.

«Так, підвищення облікової ставки та інші заходи НБУ, вжиті впродовж останнього року, сприяли поліпшенню ситуації на валютному ринку та зміцненню довіри до гривні. Це важливий здобуток для всієї економіки. Саме тому НБУ і надалі забезпечуватиме достатню привабливість гривневих активів», — додає регулятор.

Там повідомляють, що ставки за кредитами для бізнесу і населення теж залишаються високими.

«Це пояснюється насамперед значною інфляцією та ризиками воєнного часу. Очікується, що в наступні роки кредитні ставки зменшуватимуться завдяки очікуваному зниженню безпекових ризиків і подальшому сповільненню інфляції», — підсумували в НБУ.

Довідка Finance.ua:

заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук раніше заявляв, що у липні нинішнього року Національний банк уперше з початку повномасштабної війни знизив облікову ставку до 22 з 25 відсотків. Втім цей процес триватиме, і до кінця року облікова ставка прогнозується на рівні 18%. Як наслідок ставки за депозитами поступово знижуватимуться;

банкіри очікують від НБУ подальшого зниження облікової ставки, що спровокує подальше зниження ставок за гривневими депозитами;



банки почали відмовлятися від рекордно високих депозитних ставок за вкладами населення після початку в липні циклу зниження облікової ставки НБУ, коли її скоротили з 25% до 22%.

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