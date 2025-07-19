Як змінювався фінансовий стан українців протягом 30 років — дослідження Сьогодні 16:03

Як змінювався фінансовий стан українців протягом 30 років — дослідження

Станом на грудень 2024 року 35,9% українців заявили, що фінансовий стан родини дозволяє не лише купувати продукти, а й заощаджувати. Водночас 34% відповіли, що на харчі вистачає, а на купівлю одягу — ні. Для 9% ситуація ще складніша — грошей не вистачає навіть на їжу.

Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

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За даними дослідження, 15% опитаних можуть дозволити собі коштовні речі, проте їм усе одно не вистачає грошей на усе, що заманеться.

Найменше респондентів (2,5%) відповіли, що ні в чому собі не відмовляють. 3,6% взагалі відмовилися відповідати.

Як українці оцінювали фінансовий стан своєї сім’ї за останні 30 років

У 1990-х матеріальний добробут населення був низьким. Зокрема, у 1997 році понад 55% опитаних зазначало, що коштів не вистачало навіть на їжу. Тільки 7−14% осіб могли дозволити собі щось більше за базові речі.

Від початку 2000-х фінансове становище населення покращувалося — 47% повідомляли про фінансовий комфорт. Проте вже у 2009 році через світову кризу цей показник знизився до 37%.

У 2013 році 47% заявляли, що можуть дозволити собі більше, ніж найнеобхідніше. Однак вторгнення рф у 2014 році спричинило нове падіння добробуту, тож у 2015 році частка таких респондентів зменшилась до 32%.

Позитивна динаміка повернулась з 2016 року, і вже у 2021-му 57% могли дозволити собі більше за базові потреби.

У 2022 році повномасштабна російська агресія дещо знизила цей показник (до 53%). Проте вже у 2023−2024 роках ситуація стабілізувалася майже до довоєнного рівня (до 59%).

Як пояснюють аналітики КМІС, це повʼязано як з відсутністю економічного колапсу протягом двох років великої війни, так і зі зміною особистих очікувань та потреб українців.

За їхніми словами, у воєнний час потреби населення можуть бути скромніші, а здатність цінувати навіть обмежені ресурси зростає. Це, на думку експертів, свідчить про збереження оптимізму та адаптивності населення.

Нагадаємо, у нашій державі загальний показник прожиткового мінімуму у 2025 році становить 2 920 грн (59,61 в перерахунку на євро). Цієї суми нібито має вистачити для задоволення першочергових потреб кожної людини, як от витрати на харчування, непродовольчі товари та оплату низки послуг, які є невіднятною частиною повсякденного життя.

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