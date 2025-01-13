Як змінювалися надходження до бюджету від митних платежів (інфографіка) — Finance.ua
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Як змінювалися надходження до бюджету від митних платежів (інфографіка)

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Як змінювалися надходження до бюджету від митних платежів (інфографіка)
Як змінювалися надходження до бюджету від митних платежів (інфографіка)
Державна митна служба у 2024 році перерахувала до держбюджету 591,7 млрд гривень, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Це менше запланованої суми, але майже на третину більше надходжень 2023 року.
У 2019 році держава планувала отримати 321,2 млрд гривень від ПДВ із ввезених на територію України товарів, 44,3 млрд акцизного податку від ввезених підакцизних товарів, а також 29,7 млрд від ввізного мита.
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За ввізним митом та акцизним податком план було перевиконано: до бюджету надійшло 29,9 млрд (100,7%) та 53,5 млрд (120,8%) відповідно. План надходжень від ПДВ було виконано на 90,2% (289,8 млрд).
У 2020 році в бюджеті було заплановано 303,8 млрд гривень доходів від ПДВ з ввезених товарів, 53,3 млрд від акцизного податку і 28,3 млрд від ввізного мита. Щодо ПДВ план знову було виконано не повністю — на 90,2% (274,1 млрд).
Як змінювалися надходження до бюджету від митних платежів (інфографіка)
Від ввізного мита до бюджету надійшло 30,2 млрд (106,7%), від акцизного податку з ввезених товарів — 57,8 млрд (108,4%).
У 2021 році план надходження від усіх митних платежів було перевиконано. До державного бюджету надійшло 380,7 млрд гривень від ПДВ із ввезених товарів (102,7% плану), 79,6 млрд від акцизного податку з ввезених товарів (139,9%), 36,9 млрд від ввізного мита (110,1%).
Протилежна ситуація була у перший рік повномасштабної війни. У бюджеті на 2022 рік було закладено 429,1 млрд гривень надходжень від ПДВ із ввезених товарів, 76 млрд від акцизного податку та 35,6 млрд від ввізного мита.
У результаті держава отримала 253,1 млрд від ПДВ (59%), 41,7 млрд від акцизного податку (54,9%), 23,3 млрд від ввізного мита (65,4%).
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У 2023 році вдалося перевиконати план надходжень з ввізного мита — 39,6 млрд при плані в 35,2 млрд (112,5%).
План щодо надходжень від акцизного податку з ввезених товарів було виконано на 93,6% (74,8 млрд), ПДВ із ввезених товарів — на 92,7% (366,2 млрд).
У січні-листопаді 2024 року до бюджету надійшло 424 млрд гривень від ПДВ із ввезених товарів (план на рік 506,4 млрд), 96,7 млрд акцизного податку (план 104 млрд), а також 43,5 млрд від ввізного мита (план 48,3 млрд).
У 2025 році уряд розраховує отримати 593,8 млрд гривень за рахунок ПДВ з ввезених товарів, 59,2 млрд від ввізного мита, а також 147,2 млрд. від акцизного податку з ввезених підакцизних товарів.
За матеріалами:
Слово і Діло
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