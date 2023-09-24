Як змінювалася перша десятка країн за запасами золота — Finance.ua

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Як змінювалася перша десятка країн за запасами золота

Банківські метали
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Як змінювалася перша десятка країн за запасами золота
Як змінювалася перша десятка країн за запасами золота
Останній рік зберігається стійкий попит на золото із боку центральних банків різних країн. Всесвітня рада із золота наприкінці минулого року повідомляла, що закупівля дорогоцінного металу регуляторами досягла максимуму за 55 років: його популярність, як правило, зростає за часів кризи, оскільки золото є захищеним металом.
Про це пише «Слово і діло».
На першому місці за запасами золота стабільно залишаються США, причому обсяг їхнього резерву практично не змінюється: 2003 рік — 8134,9 тонн, 2013 та 2023 рік — 8133,5 тонн.
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Друге місце за собою зберігає Німеччина: 2003 рік — 3439,5 тонн, 2013 рік — 3387,1 тонн, 2023 рік — 3352,6 тонн.
В 2003 році на третьому місці за запасами золота була Франція (3024,7 тонн), але тепер вона опустилася на четверте місце (2436,9 тонн станом на поточний рік). Наразі третє місце посідає Італія: 2013 та 2023 рік — 2451,8 тонн.
Значно збільшив запаси золота Китай. Якщо в 2003 році Пекін мав 600,0 тонн цього дорогоцінного металу, то в 2023 році - 2113,5 тонн, це шосте місце.
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Це ж стосується й росії: в 2003-му вона взагалі не входила до десятки країн із найбільшими запасами золота, а зараз у її резервах 2329,6 тонн (п'яте місце). І росія, і Китай останнім часом були у лідерах за закупкою.
Іспанія та Португалія вже не потрапляють до першої десятки країн за запасами золота, але після 2003-го в топі з’явилася Індія (797,4 тонн станом на цей рік).
Інфографіка: «Слово і діло»
Інфографіка: «Слово і діло»

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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