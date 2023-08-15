Золоту прогнозують новий історичний рекорд — Finance.ua

Золоту прогнозують новий історичний рекорд Сьогодні 09:28 — Банківські метали

Золоту прогнозують новий історичний рекорд

Експерти вважають, що золото може встановити новий історичний максимум. Крім того, вони виділили ключові фактори впливу на цей актив.

Дорогоцінний метал до кінця 2024 року може подорожчати до 2500 доларів за унцію. Це прогноз від Девіда Нойхаузера з Livermore Partners, який головними причинами для такого зростання назвав початок потенційної рецесії уже в найближчі місяці та набирання обертів з початком нового року.

Нойхаузер також додав, що золоту допоможуть захисні механізми, які спрацьовують під час зростання інфляції. За словами засновника компанії Livermore Partners, у найближчі кілька років глобальна економіка буде мати справу зі стагфляцією, а рівень інфляції буде коливатися в діапазоні від 3% до 5%.

Федеральна резервна система США та Європейський центральний банк визначили цільовий рівень інфляції на рівні 2%.

Схожий прогноз оприлюднив й очільник компанії Wheaton Precious Metals Ренді Смоллвуд. Він наголосив, що будь-який сценарій з рецесією сприятиме зростанню цін на золото. Далі - більше! Смоллвуд вважає, що дві найбільші економіки світу — США та Китай — зафіксують спад.

Експерти з сінгапурського банку UOB роблять ставку на нові рекорди для золота у другій половині 2024 року. Вони виділили такі фактори впливу на ринку:

Передбачуваний пік циклу підвищення базової ставки Федеральним резервом;

Послаблення позицій долара США на ринку, оскільки за таких умов дорогоцінний метал стане більш доступним для покупців з іншими валютами.

У банку UOB очікують, що золото подорожчає, щонайменше, до 2100 доларів за унцію у другому кварталі 2024 року. Тоді як аналітики з TD Securities прогнозують, що вартість золота перетне позначку у 2100 доларів за унцію в останньому кварталі 2023 року або на початку 2024 року. У компанії також вказали, що за останні 12 місяців саме цей дорогоцінний метал продемонстрував кращі позиції, ніж більшість активів на ринку.

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