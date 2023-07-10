Усе більше країн репатріюють золото після санкцій проти росії - дослідження — Finance.ua

Усе більше країн репатріюють золото після санкцій проти росії - дослідження Сьогодні 14:14

Усе більше країн репатріюють золото після санкцій проти росії - дослідження

Усе більше країн репатріюють золотовалютні резерви як захист від санкцій, запроваджених Заходом проти рф.

Про це пише Reuters із посиланням на результати опитування Invesco серед центральних банків і суверенних фондів.

«Минулорічний розгром фінансового ринку спричинив значні збитки для суверенних інвестиційних фондів, які „фундаментально“ переосмислюють свої стратегії, вважаючи, що вища інфляція та геополітична напруженість залишаться надовго», — пише агентство.

Понад 85% з 85 суверенних фондів і 57 центробанків, які взяли участь у щорічному дослідженні Invesco Global Sovereign Asset Management Study, вважають, що інфляція в наступному десятилітті буде вищою, ніж у попередньому.

«Золото та облігації ринків, що розвиваються, розглядаються як хороші ставки в цьому середовищі, але минулорічне заморожування Заходом майже половини російських золотовалютних резервів на 640 мільярдів доларів у відповідь на вторгнення в Україну, схоже, також спричинило зміну настроїв», — додає Reuters.

Опитування показало, що «значна частка» центробанків занепокоєна прецедентом, який було створено. Майже 60% респондентів заявили, що це зробило золото більш привабливим, а 68% зберігають резерви вдома порівняно з 50% у 2020 році.

Представник одного з центральних банків, якого агентство цитує на умовах анонімності, сказав: «Ми зберігали золото в Лондоні… але зараз ми перевели його назад у свою країну, щоб тримати як актив-притулок і зберігати його в безпеці».

«„Якщо це моє золото, то я хочу, щоб воно було в моїй країні“, — це мантра, яку ми бачили протягом останнього року або близько того», — додав керівник відділу офіційних установ Invesco Род Рінгроу.

Геополітичні занепокоєння в поєднанні з можливостями на ринках, що розвиваються, також заохочують деякі центральні банки диверсифікувати свої активи подалі від долара.

Так, 7% опитаних вважають, що зростання боргу США також є негативним фактором для долара, хоча більшість все ще не бачить альтернативи долару як світовій резервній валюті. Кількість тих, хто розглядає китайський юань як потенційного конкурента, знизилася до 18% з 29% минулого року.

Майже 80% з 142 опитаних організацій вважають геополітичну напруженість найбільшим ризиком у наступному десятилітті, тоді як 83% назвали інфляцію проблемою, що викликає занепокоєння у наступні 12 місяців.

Інфраструктура зараз розглядається як найпривабливіший клас активів, особливо ті проєкти, що пов’язані з виробництвом відновлюваної енергії.

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