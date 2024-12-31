Як зміниться вартість землі у 2025 році — Finance.ua

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Як зміниться вартість землі у 2025 році

Аграрний ринок
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Як зміниться вартість землі у 2025 році
Як зміниться вартість землі у 2025 році
Вже понад 3 роки в Україні діє відкритий ринок землі, який дозволяє купувати та продавати земельні ділянки фізичним та юридичним особам. На вартість землі впливає ціла низка чинників, втім загальні тенденції з 1 липня 2021 року постійно прямують до здорожчання землі.
Про це розповів юрист Ігор Ясько у коментарі 24 Каналу.
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За його словами, протягом останніх місяців в Україні спостерігається зростання цін на землю, і ця тенденція може продовжитися у 2025 році. У центральних регіонах за прогнозами очікується підвищення вартості землі до 20% у гривнях.
«Міністр аграрної політики та продовольства робить ставку, що наступними роками вартість землі може зрости приблизно на 20%, адже з моменту відкриття ринку землі 2021 року земля в Україні вже подорожчала з 39 тисяч гривень за гектар до 46 тисяч гривень за гектар 2024 року», — говорить адвокат та керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько.
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Одними з основних факторів, які впливатимуть на вартість землі, за словами юриста, буде війна та перегляд у бік збільшення орендної ставки та нормативної грошової оцінки.
За матеріалами:
Телеканал 24
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