Як змінилися зарплати українців за рік — дослідження Сьогодні 16:13 — Особисті фінанси

Як змінилися зарплати українців за рік — дослідження

Середньоринковий рівень зарплат в Україні зростав поступово — тримався на рівні 15 000 грн аж до кінця минулого року, та з І кварталу 2023-го цифра збільшилася до 16 000 грн, наразі становить 16 500 грн. Це на 10% більше, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчать результати дослідження Work.ua.

Розглядаючи зарплату в Україні загалом, одразу бачимо загальну тенденцію до зростання. Якщо зарплати за І квартилем навесні 2022 року становили в середньому 11 000 грн, то вже навесні 2023 року, молодші спеціалісти отримували 13 000 грн, що на 18% більше.

Зарплати в ІІІ квартилі взагалі показують стійке щоквартальне зростання на 1 000 грн, починаючи з другої половини 2022 року, — від 20 000 грн до 23 000 грн. Різниця між минулорічними показниками оплати праці найкваліфікованіших робітників і показниками ІІ кварталу цього року — 15%.

Інфографіка: Work.ua

Що впливає на зарплату

Зміни зарплат багато в чому залежать від загальної економічної ситуації. Наразі її репрезентують такі дані:

за даними Держстату, інфляція за 2022 рік склала 26,6%. НБУ очікує, що у 2023 році інфляція сповільниться до 14,8%, а у 2024 році знизиться до 9,6%;

у травні 2023 офіційний курс долара складав 36,7 грн. При цьому Trading Economics прогнозує зростання курсу до 38,3 грн/дол. у I кварталі 2024 року;

за даними Пенсійного фонду у березні 2023 року середня зарплата в Україні становила 13 423,28 грн. В Інфляційному звіті згідно з прогнозом НБУ у 2023 році середня номінальна зарплата зросте на 21,9%, а у 2024 році на 19,2%.

Інфографіка: Work.ua

Війна рф спричинила зростання рівня безробіття в Україні, яке НБУ оцінив у 21,1% у 2022 році. Протягом наступних років на тлі зростання економіки рівень безробіття поступово знижуватиметься: у 2023 році — до 18,3%, у 2024 році — до 16,5%, а у 2025 році — до 14,7%.

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Крім того, зараз на ринок праці впливає низька конкуренція за вакансії, дефіцит кваліфікованих кадрів та запит на підвищення оплати від уже наявних працівників. Спираючись на цю інформацію, можна стверджувати, що зростання зарплат, ймовірно, продовжиться й у наступному кварталі — сезонне літнє затишшя може не відбутися або не позначитися на зарплатах в Україні.

Звичайно ж, і показники інфляції, і безробіття, і конкуренції за вакансії, і рівень зарплати в Україні напряму залежать від перебігу війни з рф.

На найпопулярніших посадах — тотальне зростання

Найбільш затребуваними в Україні наразі лишаються фахівці, повʼязані з обслуговуванням клієнтів, торгівлею та фінансами. Практично на всіх посадах із топ-10 найзатребуваніших спостерігається зростання зарплат.

Найбільш відчутною різниця між зарплатами у ІІ кварталі 2022 та ІІ кварталі 2023 року є в охоронців, офіціантів та кухарів.

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З найменшим зростанням зарплат увійшли до літнього періоду водії. У них відсутній приріст зарплат за медіаною та в III квартилі — оплату праці в основному підіймали молодшим фахівцям. Це може свідчити про запит на водіїв без професійної освіти від сфери перевезень, зокрема служб таксі та таксопарків.

Також не показали зростання за рік зарплати ІІІ квартиля у менеджерів з персоналу, тут підвищення оплати праці торкнулося саме фахівців-початківців (I квартиль) та спеціалістів середньої ланки (медіана).

Інфографіка: Work.ua

Велике зростання, якщо порівняти з попереднім роком, показує зарплата на посаді психолога:

63% за І квартилем — з 8 000 до 13 000 грн за рік;

80% за медіаною — з 10 000 до 18 000 грн;

40% за ІІІ квартилем — від 16 500 до 23 000 грн.

За час повномасштабного вторгнення в Україні зʼявилися тисячі благодійних організацій, компанії стали піклуватися про психічний стан співробітників, самі українці виявляють лояльніше ставлення, частіше звертаються до психологів. Високий попит на психологів призвів до стрибка зарплат фахівців. Навесні 2023 зарплати, які до того невпинно зростали, навіть трохи відкотилися назад, але різниця за рік все одно лишається разючою.

Вплив міста роботи на розмір зарплати лишається актуальним, але тепер тут мається на увазі не тільки розмір міста, але і його близькість до зони бойових дій. Що більша небезпека руйнування росією для підприємств, то менш охоче вони підіймають середні зарплати та оплату праці на керівних посадах.

Інфографіка: Work.ua

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