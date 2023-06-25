Як іноземцям влаштуватися на роботу в Україні: правила та необхідні документи — Finance.ua
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Як іноземцям влаштуватися на роботу в Україні: правила та необхідні документи

Особисті фінанси
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Як іноземцям влаштуватися на роботу в Україні: правила та необхідні документи
Як іноземцям влаштуватися на роботу в Україні: правила та необхідні документи
Попри повномасштабну війну чимало іноземців продовжують працювати в Україні. Водночас незламний український бізнес приваблює нових працівників з-за кордону. Часто їх запрошують працювати в іноземних компаніях, дипломатичних установах і медіа. Розповідаємо, які кроки потрібно здійснити іноземцям, щоб легально працювати в Україні.

Права іноземців

Згідно з Конституцією України іноземні громадяни, які легально перебувають в Україні, користуються тими ж правами, що й українці. Тож вони мають право працювати, і їх трудову діяльність регулює Кодекс законів про працю.
В Україні іноземців можуть працевлаштовувати як юридичні особи, так і приватні підприємці.
Важливо! Документ, що легалізує перебування іноземця в Україні, — посвідка на постійне проживання.

Особливості прийняття на роботу іноземних громадян

Якщо іноземний громадянин не має посвідки на постійне проживання, потрібно мати дозвіл на працю. Головне, про що потрібно пам’ятати, — роботодавець повинен отримати дозвіл на використання праці іноземців, який видає державна служба зайнятості. Цей документ надає право наймати іноземців на конкретне робоче місце чи посаду.
Зверніть увагу:
  • потенційному працівнику не потрібно самостійно оформлювати дозвіл на роботу;
  • дозвіл не потрібен для пошуку роботи.
Якщо іноземця запросили працювати в українській компанії, він повинен дізнатися щодо наявності відповідного дозволу й у разі потреби надати документи роботодавцю.

Необхідні документи

Щоб роботодавець отримав дозвіл на працевлаштування, іноземцю потрібно підготувати такі документи:
  • копію паспорта з перекладом українською мовою;
  • кольорову фотографію розміром 3,5×4,5 см;
  • копію диплома про освіту.
Решту документів і заяв готує роботодавець.
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Кому не потрібен дозвіл на працевлаштування

Для певних категорій іноземців не потрібно оформлювати дозвіл на працевлаштування.
Серед них:
  • іноземці, які мають посвідку на постійне проживання в Україні;
  • іноземці, що мають статус біженців або дозвіл на імміграцію;
  • працівники іноземних ЗМІ;
  • іноземці, яких запросили викладати у вищих навчальних закладах;
  • спортсмени, артисти та працівники галузі мистецтва.

Посвідка на постійне проживання: як її отримати

Наявність посвідки на проживання в іноземця звільняє роботодавця від оформлення дозволу на працевлаштування. Щоб її отримати, потрібно подати спеціальну заяву та певні документи до однієї з установ:
  • Територіального органу Державної міграційної служби (ДМС) України;
  • територіального підрозділу ДМС;
  • державного підприємства «Документ»;
  • центра надання адміністративних послуг.
Перед зверненням до установи іноземцю потрібно підготувати такі документи:
  • Паспорт з візою типу D та перекладом українською мовою;
  • Документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (якщо документи подає законний представник);
  • Копію рішення про надання дозволу на імміграцію;
  • Підтвердження сплати адміністративного збору.
Окрім працевлаштування посвідка дозволяє іноземцю проживати в Україні, відкривати банківські рахунки, сплачувати податки й оформлювати візи для подорожей в інші країни.
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За матеріалами:
visitukraine.today
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