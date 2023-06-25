Як іноземцям влаштуватися на роботу в Україні: правила та необхідні документи — Finance.ua

Як іноземцям влаштуватися на роботу в Україні: правила та необхідні документи
Попри повномасштабну війну чимало іноземців продовжують працювати в Україні. Водночас незламний український бізнес приваблює нових працівників з-за кордону. Часто їх запрошують працювати в іноземних компаніях, дипломатичних установах і медіа. Розповідаємо, які кроки потрібно здійснити іноземцям, щоб легально працювати в Україні.
Права іноземців
Згідно з Конституцією України іноземні громадяни, які легально перебувають в Україні, користуються тими ж правами, що й українці. Тож вони мають право працювати, і їх трудову діяльність регулює Кодекс законів про працю.
В Україні іноземців можуть працевлаштовувати як юридичні особи, так і приватні підприємці.
Важливо! Документ, що легалізує перебування іноземця в Україні, — посвідка на постійне проживання.
Особливості прийняття на роботу іноземних громадян
Якщо іноземний громадянин не має посвідки на постійне проживання, потрібно мати дозвіл на працю. Головне, про що потрібно пам’ятати, — роботодавець повинен отримати дозвіл на використання праці іноземців, який видає державна служба зайнятості. Цей документ надає право наймати іноземців на конкретне робоче місце чи посаду.
Зверніть увагу:
- потенційному працівнику не потрібно самостійно оформлювати дозвіл на роботу;
- дозвіл не потрібен для пошуку роботи.
Якщо іноземця запросили працювати в українській компанії, він повинен дізнатися щодо наявності відповідного дозволу й у разі потреби надати документи роботодавцю.
Необхідні документи
Щоб роботодавець отримав дозвіл на працевлаштування, іноземцю потрібно підготувати такі документи:
- копію паспорта з перекладом українською мовою;
- кольорову фотографію розміром 3,5×4,5 см;
- копію диплома про освіту.
Решту документів і заяв готує роботодавець.
Кому не потрібен дозвіл на працевлаштування
Для певних категорій іноземців не потрібно оформлювати дозвіл на працевлаштування.
Серед них:
- іноземці, які мають посвідку на постійне проживання в Україні;
- іноземці, що мають статус біженців або дозвіл на імміграцію;
- працівники іноземних ЗМІ;
- іноземці, яких запросили викладати у вищих навчальних закладах;
- спортсмени, артисти та працівники галузі мистецтва.
Посвідка на постійне проживання: як її отримати
Наявність посвідки на проживання в іноземця звільняє роботодавця від оформлення дозволу на працевлаштування. Щоб її отримати, потрібно подати спеціальну заяву та певні документи до однієї з установ:
- Територіального органу Державної міграційної служби (ДМС) України;
- територіального підрозділу ДМС;
- державного підприємства «Документ»;
- центра надання адміністративних послуг.
Перед зверненням до установи іноземцю потрібно підготувати такі документи:
- Паспорт з візою типу D та перекладом українською мовою;
- Документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (якщо документи подає законний представник);
- Копію рішення про надання дозволу на імміграцію;
- Підтвердження сплати адміністративного збору.
Окрім працевлаштування посвідка дозволяє іноземцю проживати в Україні, відкривати банківські рахунки, сплачувати податки й оформлювати візи для подорожей в інші країни.
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