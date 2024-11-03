Як змінилися обсяги касових оборотів банків у 2024 році — Finance.ua

Як змінилися обсяги касових оборотів банків у 2024 році Сьогодні 19:03 — Казна та Політика

Як змінилися обсяги касових оборотів банків у 2024 році

Упродовж 2024 року обсяги касових оборотів українських банків демонструють стійке зростання. За січень — вересень цього року обсяг надходжень готівки до кас банків становив 2 038,7 млрд грн, що на 11,9% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

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Водночас видача готівки з кас банків також зросла на 12,5% і досягла 2 067,3 млрд грн.

Причини зростання

За даними регулятора, зростання зумовлене відновленням економічної активності через підвищення заробітних плат та соціальних виплат населенню.

Водночас на збільшення обсягів видачі готівки вплинуло збереження високих безпекових ризиків, зокрема обстріли енергетичних об’єктів.

Найбільші обсяги видачі готівки здійснювалися:

за операціями з платіжними картками (85,1%);

для підкріплення операторів поштового зв’язку (3,8%);

для придбання іноземної валюти (3,4%).

Основними джерелами надходжень були: торгівельна виручка (31,6%), операції клієнтів з платіжними картками (23,4%), продаж іноземної валюти (18,2%) та виручка від усіх видів послуг (12,9%).

Загалом касові обороти банків за дев’ять місяців 2024 року перевищили показники аналогічного періоду довоєнного 2021 року в середньому на 11%.

Нагадаємо, Національний банк України погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні у 2024 році до 9,7%. У липні НБУ прогнозував інфляцію на рівні 8,5%.

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