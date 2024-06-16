Як змінилися ціни на продукти за останній місяць — Finance.ua

Як змінилися ціни на продукти за останній місяць
Середні ціни на продукти харчування в Україні у травні 2024 року, порівняно з квітнем, зросли на 0,9%. Проте, за останній рік продукти подешевшали на 0,5%.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
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За даними статистичного відомства, за останній місяць серед продуктів найбільше подорожчали:
- фрукти — на 10,4%;
- овочі — на 1,3%;
- риба та продукти з риби — на 0,9%;
- хліб — на 0,8%;
- хліб та хлібопродукти — на 0,7%;
- цукор — на 0,6%;
- макаронні вироби — на 0,5%;
- м’ясо та м’ясопродукти — на 0,4%;
- олія — на 0,4%;
- сир та м’який сир — на 0,2%.
Ціни на олію не змінилися.
Водночас яйця подешевшали на 14,3%, молоко — на 1,5%, безалкогольні напої — на 0,1%.
Нагадаємо, річна інфляція в Україні у травні 2024 року прискорилася до 3,3% порівняно з 3,2% у квітні. Найближчими місяцями ціни зростатимуть швидше через підвищення тарифів на електроенергію та акцизів на бензин.
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