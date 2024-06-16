Як змінилися ціни на продукти за останній місяць — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як змінилися ціни на продукти за останній місяць

Казна та Політика
24
Як змінилися ціни на продукти за останній місяць
Як змінилися ціни на продукти за останній місяць
Середні ціни на продукти харчування в Україні у травні 2024 року, порівняно з квітнем, зросли на 0,9%. Проте, за останній рік продукти подешевшали на 0,5%.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Читайте також
За даними статистичного відомства, за останній місяць серед продуктів найбільше подорожчали:
  • фрукти — на 10,4%;
  • овочі — на 1,3%;
  • риба та продукти з риби — на 0,9%;
  • хліб — на 0,8%;
  • хліб та хлібопродукти — на 0,7%;
  • цукор — на 0,6%;
  • макаронні вироби — на 0,5%;
  • м’ясо та м’ясопродукти — на 0,4%;
  • олія — на 0,4%;
  • сир та м’який сир — на 0,2%.
Ціни на олію не змінилися.
Як змінилися ціни на продукти за останній місяць
Водночас яйця подешевшали на 14,3%, молоко — на 1,5%, безалкогольні напої — на 0,1%.
Нагадаємо, річна інфляція в Україні у травні 2024 року прискорилася до 3,3% порівняно з 3,2% у квітні. Найближчими місяцями ціни зростатимуть швидше через підвищення тарифів на електроенергію та акцизів на бензин.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.