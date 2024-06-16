Як змінилися ціни на продукти за останній місяць — Finance.ua

Як змінилися ціни на продукти за останній місяць Сьогодні 09:08 — Казна та Політика

Як змінилися ціни на продукти за останній місяць

Середні ціни на продукти харчування в Україні у травні 2024 року, порівняно з квітнем, зросли на 0,9%. Проте, за останній рік продукти подешевшали на 0,5%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, за останній місяць серед продуктів найбільше подорожчали:

фрукти — на 10,4%;

овочі — на 1,3%;

риба та продукти з риби — на 0,9%;

хліб — на 0,8%;

хліб та хлібопродукти — на 0,7%;

цукор — на 0,6%;

макаронні вироби — на 0,5%;

м’ясо та м’ясопродукти — на 0,4%;

олія — на 0,4%;

сир та м’який сир — на 0,2%.

Ціни на олію не змінилися.

Водночас яйця подешевшали на 14,3%, молоко — на 1,5%, безалкогольні напої — на 0,1%.

Нагадаємо, річна інфляція в Україні у травні 2024 року прискорилася до 3,3% порівняно з 3,2% у квітні. Найближчими місяцями ціни зростатимуть швидше через підвищення тарифів на електроенергію та акцизів на бензин.

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