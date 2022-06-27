Як змінилися ціни на первинному та вторинному ринках нерухомості, – НБУ — Finance.ua

Як змінилися ціни на первинному та вторинному ринках нерухомості, – НБУ Вчора 09:01 — Нерухомість

Як змінилися ціни на первинному та вторинному ринках нерухомості, – НБУ

Нацбанк проаналізував, як змінилася ситуація на українському ринку нерухомості від початку повномасштабного вторгнення рф.

Про це йдеться в Звіті про фінансову стабільність, червень 2022 року.

«Війна в Україні є справжнім викликом для ринку нерухомості: на її початку ринок зупинився — як будівництво, так і продажі. Зараз ситуація поволі відновлюється, але загалом визначається рівнем безпеки в регіоні. Найкращий стан ринку житла — у західних областях України. Заявлені ціни не підкріплені попитом та підігріті переважно очікуваннями продавців. Ринок перебуває в дисбалансі. Під значним ризиком через руйнації та падіння платоспроможності позичальника і портфелі іпотеки в областях, близьких до бойових дій. На ринку комерційної нерухомості ситуація є важкою, і лише для сегменту торговельних площ — контрольованою. Якщо для офісів криза обіцяє бути тривалою, то торгові площі можуть відновитися дещо швидше», — кажуть у Нацбанку.

Інфографіка: НБУ

У Нацбанку кажуть ,що ціни відображають вищу собівартість, проте не узгоджуються з низьким попитом.

За підсумками першого місяця повномасштабної війни номінальні ціни на первинному ринку столиці майже не змінилися — ринок завмер. Утім, уже в квітні після відведення окупаційних військ від північних областей країни ситуація стабілізувалася.

Заявлені ціни на житло зростали в межах 5% на місяць, тобто значно швидше, ніж за нормальних умов. У західних областях у середньому вартість житла на первинному ринку зростала подібними темпами.

Забудовники підвищують вартість нового житла, щоб «підігнати» заявлені ціни під очікувану девальвацію гривні, інфляцію та стрімке зростання собівартості будівництва.

На вторинному ринку загалом спостерігається зростання цін в оголошеннях, хоч і дещо хаотичне. У деяких областях заявлені ціни зростають через вищу безпечність та віддаленість від кордонів із росією: у Львівській області ціни зросли більш як на половину відносно жовтня минулого року, за даними Flatfy. В інших — через значні руйнації та відповідно скорочення пропозиції житла: у Сумській області ціна, пропонована продавцем, зросла більш ніж вдвічі за зазначений період.

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Інфографіка: НБУ

Однак більшість заявлених цін на первинному та вторинному ринках відображає скоріше оптимістичні очікування продавців. За дуже низького попиту та мізерної кількості угод реальну вартість квадратних метрів визначити вкрай важко. Ті угоди, що є на ринку, можуть укладатися зі значними знижками. Рівень знижок залежить від потреби продавця у ліквідності. Тож нинішні ціни не відображають стан ринку, йому ще слід віднайти рівновагу.

Далі на динаміку цін на житло впливатимуть одночасно менший попит та менша пропозиція житла. Менший попит зумовлюватиметься зниженням доходів та еміграцією населення, а також скороченням іпотеки.

У західних регіонах та в Києві попит відновиться швидше за рахунок внутрішнього переміщення. Менша пропозиція житла зумовлюватиметься меншою привабливістю будівельного бізнесу для інвестицій та першочерговим спрямуванням будівельних ресурсів на відновлення житла для постраждалих, що фінансуватиметься державою. Важливим драйвером динаміки цін і далі буде підвищення собівартості будівництва.

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