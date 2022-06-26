Ціни на квартири у Києві ще впадуть на 20-30% — експерт Вчора 13:00 — Нерухомість

Вартість квартир у Києві впаде за кілька місяців. Це обумовлено низьким попитом, оскільки люди не готові вкладати кошти у нерухомість.

При цьому ціни можуть впасти на 30%, розповів у ефірі «Громадського радіо» голова Спілки консультантів з нерухомості Іван Кудояр.

Експерт вважає, що купівля квартир — це далека перспектива, а покупці не готові зараз планувати на 5-10 років.

Продавці вважають, що ціни мають підрости, бо зросли ціни на будівельні матеріали, первинний ринок дещо зріс у ціні. Але покупці, звісно, не готові зараз купувати. Адже купівля — це перспектива на роки, 5 років, 10 років. — голова Спілки консультантів з нерухомості Іван Кудояр.

Через війну кількість угод перебуває на низькому рівні.

«Всі чекають, коли буде спад вартості. Падіння точно буде, на 20-30% від довоєнної ціни. Десь за 3-4 місяці, можливо, пів року», — наголосив Кудояр.

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Крім того, він вважає, що дорожчий сегмент квартир буде менш затребуваним. Матимуть попит квартири з нижчої цінової категорії.

Інформація Finance.ua:

через війну та вимушений переїзд українці набагато частіше шукають житло для оренди, і ціна найчастіше відіграє вирішальну роль. Але заощадити — цілком можливо. Оренда нерухомості у віддалених від центру районах, як правило, у 2-3 рази дешевша. Шукайте квартиру в спальному районі або на околиці. Часто сама місцевість може бути з досить розвиненою інфраструктурою, транспортним сполученням;



знайти співмешканця — один із найпростіших способів заощадити на оренді житла. Так ви зможете не тільки заощаджувати половину суми щомісячної оплати за оренду, але й розділити витрати на комунальні послуги, інтернет та інші платежі навпіл.

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