Як змінилися ціни на житло у світі в першому кварталі 2022 року: рейтинг — Finance.ua

Як змінилися ціни на житло у світі в першому кварталі 2022 року: рейтинг

Вчора 20:03 — Нерухомість

Більшість світових ринків нерухомості демонструють подорожчання. Цього року ціни на житло зросли у 20 із 59 проаналізованих країн.

Про це пише портал Global Property Guide. Автори дослідження зазначають, що глобальний бум цін на житло демонструє ознаки ослаблення.

Лідери рейтингу

У першому кварталі 2022 року найбільше зростання цін на житло у річному обчисленні з урахуванням інфляції показали:

Туреччина (+30,3%),

росія (+18,78%),

Хошимін (+15,49%),

Словаччина (+12,88%),

Австралія (+12,18%).

Де спостерігається найсуттєвіше зниження цін

Найбільше зниження цін на житло в річному обчисленні відбулося у:

Шрі-Ланка (-19,84%),

Камбоджі (-19,15%),

Боготі (-11,55%),

Марокко (-10,57%),

Перу (-8,35%).

Яка ситуація в Україні

Аналітики стверджують, що незважаючи на війну на території нашої держави, зниження цін на житло помірне. За перший квартал ціни в Києві знизилися на 5,77%.

У своєму дослідженні «Перспективи розвитку світової економіки», опублікованому у квітні 2022 року, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив оцінку зростання валового внутрішнього продукту до 3,6% порівняно з 4,4% на тлі стрімкої інфляції та вторгнення росії в Україну.

Зручно забронювати та купити квитки на автобус, літак чи поїзд можна з INFOBUS. До речі, бронь на сайті — безкоштовна. Спробуйте самі!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.