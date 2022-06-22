Як змінилися ціни на житло у світі в першому кварталі 2022 року: рейтинг — Finance.ua

Більшість світових ринків нерухомості демонструють подорожчання. Цього року ціни на житло зросли у 20 із 59 проаналізованих країн.
Про це пише портал Global Property Guide. Автори дослідження зазначають, що глобальний бум цін на житло демонструє ознаки ослаблення.
Лідери рейтингу
У першому кварталі 2022 року найбільше зростання цін на житло у річному обчисленні з урахуванням інфляції показали:
Туреччина (+30,3%),
росія (+18,78%),
Хошимін (+15,49%),
Словаччина (+12,88%),
Австралія (+12,18%).
Де спостерігається найсуттєвіше зниження цін
Найбільше зниження цін на житло в річному обчисленні відбулося у:
Шрі-Ланка (-19,84%),
Камбоджі (-19,15%),
Боготі (-11,55%),
Марокко (-10,57%),
Перу (-8,35%).
Яка ситуація в Україні
Аналітики стверджують, що незважаючи на війну на території нашої держави, зниження цін на житло помірне. За перший квартал ціни в Києві знизилися на 5,77%.
У своєму дослідженні «Перспективи розвитку світової економіки», опублікованому у квітні 2022 року, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив оцінку зростання валового внутрішнього продукту до 3,6% порівняно з 4,4% на тлі стрімкої інфляції та вторгнення росії в Україну.
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