Як змінилися ціни на житло у світі в першому кварталі 2022 року: рейтинг — Finance.ua
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Як змінилися ціни на житло у світі в першому кварталі 2022 року: рейтинг

Вчора 20:03Нерухомість
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Більшість світових ринків нерухомості демонструють подорожчання. Цього року ціни на житло зросли у 20 із 59 проаналізованих країн.
Про це пише портал Global Property Guide. Автори дослідження зазначають, що глобальний бум цін на житло демонструє ознаки ослаблення.

Лідери рейтингу

У першому кварталі 2022 року найбільше зростання цін на житло у річному обчисленні з урахуванням інфляції показали:
  • Туреччина (+30,3%),
  • росія (+18,78%),
  • Хошимін (+15,49%),
  • Словаччина (+12,88%),
  • Австралія (+12,18%).

Де спостерігається найсуттєвіше зниження цін

Найбільше зниження цін на житло в річному обчисленні відбулося у:
  • Шрі-Ланка (-19,84%),
  • Камбоджі (-19,15%),
  • Боготі (-11,55%),
  • Марокко (-10,57%),
  • Перу (-8,35%).

Яка ситуація в Україні

Аналітики стверджують, що незважаючи на війну на території нашої держави, зниження цін на житло помірне. За перший квартал ціни в Києві знизилися на 5,77%.
У своєму дослідженні «Перспективи розвитку світової економіки», опублікованому у квітні 2022 року, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив оцінку зростання валового внутрішнього продукту до 3,6% порівняно з 4,4% на тлі стрімкої інфляції та вторгнення росії в Україну.
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За матеріалами: Телеканал 24
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