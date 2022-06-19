Українцям рекомендують не поспішати продавати квартири: кого це стосується — Finance.ua

Українцям рекомендують не поспішати продавати квартири: кого це стосується

Вчора 19:44 — Нерухомість

Власникам вцілілого житла в Бучі, Ірпені та інших містах, які звільнили від російських загарбників, варто почекати з продажем нерухомості.

У цьому переконаний президент Асоціації фахівців з нерухомості (АФНУ) Юрій Піта.

За словами експерта, зараз на квартиру в цих регіонах складно знайти покупця, особливо за хорошу ціну. Найближчим часом ринкової вартості за нерухоме майно там не буде, з огляду на довколишню інфраструктуру.

Що впливає на ціну?

Юрій Піта наголосив, що при формуванні ціни на об’єкт нерухомості, враховується не лише безпосередній стан квартири, але й наявність комфорту (наприклад, комунальні послуги, дороги, наявність лікарень, шкіл, магазинів) і безпеки для проживання.

Наразі звільнені міста в Київській області відбудовують. Тож продавати там житло — не на часі, якщо власник хоче зробити це за нормальну ціну. Замислитись над продажем можна буде після повного відновлення міст та ринку.

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Водночас ситуацією можуть скористатися спекулянти, які прагнуть скупити житло за безцінь, а в кращий час продати його дорожче. Це ще один аргумент, чому з продажем за можливості варто пригальмувати.

Яке житло буде популярним?

Тенденції останніх років на ринку забудови збережуться, але українці стануть більш вибагливими до нового житла. Як пояснив співзасновник компанії-забудовника Володимир Семенцов, важливими пунктами стануть:

розвинена інфраструктура;

наявність рекреаційних зон;

наявний паркінг;

захищена прибудинкова територія;

наявність енергоощадних технологій.

Важливим нововведенням стане обов’язкове облаштування міцних бомбосховищ у відбудованих та нових житлових спорудах. Експерт переконаний, що з огляду на додаткові витрати, девелопери шукатимуть розумний компроміс.

Останнім часом зросла потреба в сервісних апартаментах, де люди можуть орендувати житло. Раніше пропозиція на ринку була досить обмежена й не могла задовольнити потреби усіх, зараз, з огляду на економічні умови та регіон, очікують зростання зацікавлення в «прибуткових будинках».

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