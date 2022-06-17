Що відбувається з ринком житла в Києві: на які квартири зросте попит — Finance.ua

Що відбувається з ринком житла в Києві: на які квартири зросте попит

Вчора 14:00 — Нерухомість

Складно зважитися на купівлю квартири під час війни. Однак якщо така потреба є, а гроші відкладені — зараз може бути вигідний момент для угоди.

Що буде з цінами в умовах війни

У нових умовах великий ризик припинення кредитування як забудовників, так і покупців квартир в новобудовах. Це призведе до того, що добудовувати будуть тільки об’єкти, які не потребують великих фінансових вкладень. Одночасно все більше покупців звернуть увагу на вторинний ринок.

Відповідно — попит на вторинне жило помітно зросте, особливо на квартири з ремонтом в будинках від 2005 року побудови. Така ситуація дає передумови для зростання цін. Однак саме зараз та в перспективі найближчих місяців цього не станеться.

«Доки діє воєнний стан, малоймовірно, що підвищення облікової ставки НБУ системно вплине на ціни на вторинне житло, — відзначає фахівець з нерухомості компанії KDU Realty Group Віталій Чернецький. — А ось після його скасування, це може призвести до зростання цін, хоча зараз тяжко спрогнозувати, на скільки».

Вторинний ринок «перезавантажується»

З моменту часткового відкриття реєстрів в травні ринок нерухомості в столиці повноцінно не відновив роботу — кількість угод купівлі/продажу як і раніше невелика.

«Угоди відбуваються, якщо збігаються прагнення продавця і покупця, кожному з яких потрібно вирішити своє питання прямо зараз, — зазначає Чернецький. — Ціна формується в кожному конкретному випадку, причому багато в чому з поправкою на зростання курсу долара».

Іншими словами, продавці усвідомлюють, що продаж нерухомості за довоєнними цінами вже неможливий, але прагнуть втратити в доларах якомога менше.

Однак, як зазначає експерт, поки у більшості випадків все обмежується інформаційними запитами. Потенційні продавці не готові до продажу квартир прямо зараз, чекаючи формування виразного рівня цін.

Довідка Finance.ua:

ціни в доларах на новобудови Одеси та Києва — повернулись до довоєнного рівня, а у Львові — зросли в усіх класах будівництв;

київський регіон. Сьогодні, на третьому тижні червня, середня ціна повернулась до лютневої. Це пов’язано з двома факторами. По-перше, 83 об’єкти відновили діяльність (на противагу 57 у травні), тому сьогодні середня ціна точніше зображає ситуацію на ринку, котру можна порівнювати з лютим;

по-друге, спостерігається неоднакова поведінка забудовників щодо власної цінової політики. Так 60% новобудов столиці не змінили ціни у доларах США з лютого, 30% — підвищили, а 10% — відчутно знизили вартість метру у власних будинках, що привело середню ціну до рівня лютневої — 1270 доларів за метр.

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