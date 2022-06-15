Чи варто зараз купувати нерухомість в Україні, і що з цінами: відповідь експерта — Finance.ua

Чи варто зараз купувати нерухомість в Україні, і що з цінами: відповідь експерта

Чи варто зараз купувати нерухомість в Україні, і що з цінами: відповідь експерта

Наразі купити квартиру в столиці можна і за 40 тисяч доларів. Згодом попит буде зростати, водночас підвищуватиметься й вартість квадратних метрів.

Про це розповів президент Асоціації рієлторів України Юрій Піта. Він вважає, що сьогодні є сенс ризикувати та вкладатися у нерухомість.

Чи доцільно зараз купувати нерухомість

На думку Піти, купувати житло зараз доцільно, оскільки це хороший спосіб «осісти» та почати обживатися на новому місці.

"Покупці зараз — це насамперед люди, які втратили житло, але мають можливість його купити. Їм треба десь мешкати. Якщо є можливість, то треба купувати, тому що оренда також коштує грошей, а своє житло — це своє житло. Це надійніше, спокійніше можна почуватися. Тому можна і потрібно шукати об’єкти нерухомості, вивчати ринок, торгуватися десь",— наголосив він.

Натомість він не радить зволікати. Враховуючи нестабільну ситуацію в країні, можна не дочекатися більшого здешевлення квадратних метрів.

«За умови покращення ситуації в країні буде покращуватися ситуація і на ринку нерухомості, та ціни відновляться. Можна, як-то кажуть, не встигнути та помилитися», — додав він.

Яка зараз ситуація на київському ринку нерухомості

Піта розповідає, що ціни суттєво не знизилися. Тобто купити те, що умовно коштувало 40 — 50 тисяч доларів, за 15 — 20 тисяч не вдасться. Крім того, на ринку немає масової пропозиції. Насамперед це пов’язано із забороною продавати нерухомість за довіреністю.

«Багато хто виїхав за кордон і не може продати, навіть якщо дуже хочеться», — розповів він.

Також на час воєнного стану не працює демографічний реєстр, де реєструється місце проживання. Покупець, купуючи квартиру з прописаними людьми, напевно, не ризикуватиме зараз, а чекатиме хоча б щоб була можливість їх виписати з квартири.

Коли ціни повернуться на довоєнний рівень

Президент Асоціації рієлторів України прогнозує повернення цін, проте наголошує: відлік треба робити від того моменту, коли закінчаться військові дії.

"Наразі такого розуміння у нас немає. Тому цього року точно нічого не станеться. Упродовж цього року ціни не повернуться на довоєнний період у більшості регіонів країни",— зазначає Піта.

За його словами, у цьому плані більш показовою буде осінь. Тоді він прогнозує пожвавлення на ринку житла.

До речі, щоб не чекати роками і не збирати так довго потрібну суму на власний будинок або квартиру, можна скористатися іпотекою. Якщо ви зібралися зупинитися саме на цьому рішенні, Finance.ua вже запустив безкоштовний каталог іпотечних кредитів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.