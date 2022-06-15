Чи варто зараз купувати нерухомість в Україні, і що з цінами: відповідь експерта — Finance.ua

Чи варто зараз купувати нерухомість в Україні, і що з цінами: відповідь експерта
Наразі купити квартиру в столиці можна і за 40 тисяч доларів. Згодом попит буде зростати, водночас підвищуватиметься й вартість квадратних метрів.
Про це розповів президент Асоціації рієлторів України Юрій Піта. Він вважає, що сьогодні є сенс ризикувати та вкладатися у нерухомість.
Чи доцільно зараз купувати нерухомість
На думку Піти, купувати житло зараз доцільно, оскільки це хороший спосіб «осісти» та почати обживатися на новому місці.
"Покупці зараз — це насамперед люди, які втратили житло, але мають можливість його купити. Їм треба десь мешкати. Якщо є можливість, то треба купувати, тому що оренда також коштує грошей, а своє житло — це своє житло. Це надійніше, спокійніше можна почуватися. Тому можна і потрібно шукати об’єкти нерухомості, вивчати ринок, торгуватися десь",— наголосив він.
Натомість він не радить зволікати. Враховуючи нестабільну ситуацію в країні, можна не дочекатися більшого здешевлення квадратних метрів.
«За умови покращення ситуації в країні буде покращуватися ситуація і на ринку нерухомості, та ціни відновляться. Можна, як-то кажуть, не встигнути та помилитися», — додав він.
Яка зараз ситуація на київському ринку нерухомості
Піта розповідає, що ціни суттєво не знизилися. Тобто купити те, що умовно коштувало 40 — 50 тисяч доларів, за 15 — 20 тисяч не вдасться. Крім того, на ринку немає масової пропозиції. Насамперед це пов’язано із забороною продавати нерухомість за довіреністю.
«Багато хто виїхав за кордон і не може продати, навіть якщо дуже хочеться», — розповів він.
Також на час воєнного стану не працює демографічний реєстр, де реєструється місце проживання. Покупець, купуючи квартиру з прописаними людьми, напевно, не ризикуватиме зараз, а чекатиме хоча б щоб була можливість їх виписати з квартири.
Коли ціни повернуться на довоєнний рівень
Президент Асоціації рієлторів України прогнозує повернення цін, проте наголошує: відлік треба робити від того моменту, коли закінчаться військові дії.
"Наразі такого розуміння у нас немає. Тому цього року точно нічого не станеться. Упродовж цього року ціни не повернуться на довоєнний період у більшості регіонів країни",— зазначає Піта.
За його словами, у цьому плані більш показовою буде осінь. Тоді він прогнозує пожвавлення на ринку житла.
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