Як змінились ціни на оренду квартир у Києві та Львові (інфографіка) — Finance.ua

Як змінились ціни на оренду квартир у Києві та Львові (інфографіка)
Медіана ціни на оренду в Києві збільшилася в усіх сегментах квартир, але найбільше в однокімнатних на 11%, у трикімнатних — на 8%, а у двокімнатних на 3% в порівнянні з попереднім місяцем.
Про це повідомляють аналітики застосунку з пошуку оренди квартир Bird.
Ціни на оренду квартир у Києві станом на червень 2023:
- 1-кімнатні - 10 000 грн;
- 2-кімнатні - 14 000 грн;
- 3-кімнатні - 24 900 грн.
«Ріст прогнозований, протягом останніх кількох місяців ринок нерухомості стабілізувався, на нього більше не впливають нічні обстріли, сезонність та коливання курсу. І як наслідок, попри майже щоденні атаки на Київ з боку росії в травні, вартість оренди почала рости та відновлюватися до довоєнного рівня», — зазначають експерти Bird.
Ціни на оренду квартир у Львові
Що стосується оренди у Львові, медіана ціни оренди трикімнатних квартир збільшилася на 6%, двокімнатних на 5%, вартість однокімнатних квартир не змінилася:
- 1-кімнатні - 15 000 грн;
- 2-кімнатні - 16 800 грн;
- 3-кімнатні - 20 000 грн.
Довідка Finance.ua:
- за даними Dim. Ria, на Київщині у травні в порівнянні до квітня цього року фіксується зменшення пропозицій оренди на 1%. Найбільше нових пропозицій на Волині та Житомирщині. Станом на травень, середня ціна оренди однокімнатної квартири у Києві - 16 438 грн, що на 3% більше за квітень та на 17% менше за лютий минулого року;
- попит на оренду квартир росте, а з ним зростають і ціни. Наприклад, за півроку вартість оренди житла в новобудовах зросла на 15−20%, а на вторинці - на 10−15%, розповідають експерти ринку нерухомості.
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