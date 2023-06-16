Як змінились ціни на оренду квартир у Києві та Львові (інфографіка) — Finance.ua

Як змінились ціни на оренду квартир у Києві та Львові (інфографіка) Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Як змінились ціни на оренду квартир у Києві та Львові (інфографіка)

Медіана ціни на оренду в Києві збільшилася в усіх сегментах квартир, але найбільше в однокімнатних на 11%, у трикімнатних — на 8%, а у двокімнатних на 3% в порівнянні з попереднім місяцем.

Про це повідомляють аналітики застосунку з пошуку оренди квартир Bird

Ціни на оренду квартир у Києві станом на червень 2023:

1-кімнатні - 10 000 грн;

2-кімнатні - 14 000 грн;

3-кімнатні - 24 900 грн.

Інфографіка: Bird

«Ріст прогнозований, протягом останніх кількох місяців ринок нерухомості стабілізувався, на нього більше не впливають нічні обстріли, сезонність та коливання курсу. І як наслідок, попри майже щоденні атаки на Київ з боку росії в травні, вартість оренди почала рости та відновлюватися до довоєнного рівня», — зазначають експерти Bird.

Ціни на оренду квартир у Львові

Що стосується оренди у Львові, медіана ціни оренди трикімнатних квартир збільшилася на 6%, двокімнатних на 5%, вартість однокімнатних квартир не змінилася:

1-кімнатні - 15 000 грн;

2-кімнатні - 16 800 грн;

3-кімнатні - 20 000 грн.

Інфографіка: Bird

Довідка Finance.ua:

за даними Dim. Ria, на Київщині у травні в порівнянні до квітня цього року фіксується зменшення пропозицій оренди на 1%. Найбільше нових пропозицій на Волині та Житомирщині. Станом на травень, середня ціна оренди однокімнатної квартири у Києві - 16 438 грн, що на 3% більше за квітень та на 17% менше за лютий минулого року;

попит на оренду квартир росте, а з ним зростають і ціни. Наприклад, за півроку вартість оренди житла в новобудовах зросла на 15−20%, а на вторинці - на 10−15%, розповідають експерти ринку нерухомості.

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