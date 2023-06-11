Середні ціни на оренду житла в Україні (інфографіка) — Finance.ua
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Середні ціни на оренду житла в Україні (інфографіка)

Особисті фінанси
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Середні ціни на оренду житла в Україні (інфографіка)
Середні ціни на оренду житла в Україні (інфографіка)
На ринку оренди наприкінці весни є зменшення пропозицій в столичному регіоні та на Черкащині.
Про це свідчать дані Dim.Ria.
На Київщині у травні в порівнянні до квітня цього року фіксується зменшення пропозицій оренди на 1%. Найбільше нових пропозицій на Волині та Житомирщині.
Інфографіка: Dim. Ria
Інфографіка: Dim. Ria

Ціни

Станом на травень, середня ціна оренди однокімнатної квартири у Києві - 16 438 грн, що на 3% більше за квітень та на 17% менше за лютий минулого року.
Певне збільшення вартості оренди спостерігається в Київській області - на 17% у порівнянні із квітнем цього року. У травні середня вартість однокімнатної квартири в області становить 8 534 грн.
На Львівщині у травні спостерігається падіння ціни на 4% в порівнянні до квітня. В середньому вартість оренди однокімнатної квартири — 15 285 грн.
Інфографіка: Dim. Ria
Інфографіка: Dim. Ria
Інфографіка: Dim. Ria
Інфографіка: Dim. Ria
Інфографіка: Dim. Ria
Інфографіка: Dim. Ria
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За матеріалами:
Finance.ua
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