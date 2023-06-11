Середні ціни на оренду житла в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Середні ціни на оренду житла в Україні (інфографіка) Сьогодні 08:15 — Особисті фінанси

Середні ціни на оренду житла в Україні (інфографіка)

На ринку оренди наприкінці весни є зменшення пропозицій в столичному регіоні та на Черкащині.

Про це свідчать дані Dim.Ria

На Київщині у травні в порівнянні до квітня цього року фіксується зменшення пропозицій оренди на 1%. Найбільше нових пропозицій на Волині та Житомирщині.

Інфографіка: Dim. Ria

Ціни

Станом на травень, середня ціна оренди однокімнатної квартири у Києві - 16 438 грн, що на 3% більше за квітень та на 17% менше за лютий минулого року.

Певне збільшення вартості оренди спостерігається в Київській області - на 17% у порівнянні із квітнем цього року. У травні середня вартість однокімнатної квартири в області становить 8 534 грн.

На Львівщині у травні спостерігається падіння ціни на 4% в порівнянні до квітня. В середньому вартість оренди однокімнатної квартири — 15 285 грн.

Інфографіка: Dim. Ria

Інфографіка: Dim. Ria

Інфографіка: Dim. Ria

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