Як змінились ціни на нові квартири у Києві та Львові — Finance.ua

Як змінились ціни на нові квартири у Києві та Львові Сьогодні 13:02 — Нерухомість

Як змінились ціни на нові квартири у Києві та Львові

За рік війни вартість житла в новобудовах Києва та Львова різко зросла. Це було зумовлено зростанням собівартості, девальвацією гривні та віддаленістю від лінії фронту.

У Львові ціни продовжують стрімко зростати досі, тоді як у Києві вони залишаються відносно стабільними. На скільки відсотків за рік зросли ціни на житло — дізнавайтеся за результатами дослідження M4U Estate

Київ

На початку лютого 2023 року середня вартість квадратного метра в новобудовах Києва склала 61 234 гривні. Це на 36,1% більше, ніж було до початку вторгнення росії в Україну.

Найактивніше ціни зростали влітку: з червня по вересень середня вартість квадратного метра збільшилася на 26,7%. Найбільше подорожчали класи еліт (+46,1%) та економ (+44,3%).

Популярними серед покупців були класи комфорт і бізнес. Ціни на них зросли на 35,5% та 34,4% відповідно. На початку лютого 2023 року ціновий діапазон на більшість об’єктів нерухомості становить 34 000 — 54 000 гривень. Серед них переважають обʼєкти класу комфорт.

Львів

Середня вартість квадратного метра за рік зросла аж на 82,7% — до 45 706 гривень. Найбільш активне зростання цін спостерігали в період з червня по вересень, як і в Києві.

Ціни на більшість об’єктів львівської нерухомості коливаються від 24 000 до 34 000 грн, Найчастіше пропонують комфорт-клас.

«Найбільшу динаміку зростання цін спостерігаємо в обʼєктах бізнес-класу, де вартість квадратного метра за рік зросла більш ніж удвічі, на 109%. В сегменті економ зростання за рік склало 66,7%, комфорт — 60,3%, еліт — 58,7%», — показує дослідження.

Довідка Finance.ua:

у момент купівлі нерухомості покупець має не тільки сплатити продавцю вартість квартири. До основного платежу треба буде додати ще податки та збори. Під час купівлі квартири можливі й додаткові витрати. Які саме — розповіли за посиланням;



квадратний метр на вторинному ринку житлової нерухомості в Києві подешевшав. За останні пів року ціни знизилися на 3 000 гривень. Так, наприкінці лютого за «квадрат» столичного житла доведеться віддати у середньому від 50 011 до 52 870 гривень;

експерти кажуть, що певно саме цією весною оренда житла у столиці може знову здорожчати. Подорожчання очікується на рівні 10-15%. Це залежатиме від того, скількии людей буде повертатися до столиці, а також від того, чи буде наплив переселенців.



Телеканал 24 За матеріалами:

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