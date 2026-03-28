Як змінилася вартість великоднього кошика за 4 роки (інфографіка)

Великодній кошик у 2026 році, Фото: freepik

Традиційний великодній кошик цьогоріч обійдеться приблизно у 1983 гривні. Це на 6,2% більше, ніж торік. Протягом року здорожчали більшість продуктів святкового столу.

Детальніше про те, як змінилися ціни, розповідає «Слово і діло».

Що кладуть у великодній кошик

Один з розповсюджених наборів великоднього кошика, який взяли для підрахунку загальної вартості, наступний: паска домашнього приготування (0,7 кг борошна, 6 яєць, 0,15 кг вершкового масла, 0,3 л молока, 0,4 кг цукру, 0,04 кг дріжджів, 0,2 кг родзинок), десяток яєць, 0,5 кг сала, 0,5 кг домашньої ковбаси, 0,5 кг буженини, кілограм курки, 0,5 кг твердого сиру, 0,2 кг вершкового масла, пляшка українського вина, 0,25 кг хріну, 0,5 кг консервованих огірків, 0,5 кг свіжих огірків, 0,5 кг свіжих помідорів, 0,5 кг яблук.

Як змінювалася вартість великоднього кошика:

2022 рік — 1 135 гривень;

2023 рік — 1 468 гривень (ціна зросла на 29,3%);

2024 рік — 1 581 гривні (подорожчав ще на 7,7%);

2025 рік — 1 867 гривень (+18,1%).

Цьогоріч набір продуктів великоднього кошика обійдеться українцям в середньому у 1983 гривні (+6,2%).

Великодній кошик-2026, Інфографіка: Слово і діло

Великодній кошик у 2026 році: які продукти здорожчали і які здешевшали

Приготування паски в домашніх умовах цьогоріч обійдеться в середньому у 231 гривню (-2,5% до 2025 року). У 2022 році домашня паска коштувала близько 135 гривень, у 2023-му — 185 гривень (+37%), у 2024 році — 181 гривню (-2,2%), у 2025-му — 237 гривень (+30,9%).

Десяток яєць подорожчав майже втричі з початку повномасштабної війни — до 87 грн (+8,8% до 2025 року). У 2022 році яйця коштували 30 гривень, в 2023-му — 71 гривню (+136,7%), в 2024-му — 50 гривень (-29,6%), 2025 рік — 80 гривень (+60%).

Пів кілограма сала зараз коштує близько 136 гривень, торік було 120 грн. У 2022 році сало можна було купити за 80 гривень, у 2023-му — за 90 гривень, у 2024 — за 119.

Буженина у березні коштує у середньому 345 гривень (+19,8% за рік). Для порівняння: у 2022 році півкілограма коштували 166 гривень, у 2023 році — 223 гривні (+34,3%), у 2024 році — 257 гривень (+15,2%), у 2025-му — 288 гривень.

Пів кілограма домашньої ковбаси обійдеться цьогоріч в середньому у 180 грн, що на 16,3% дешевше, ніж торік. У 2022 році ковбаса коштувала 160 гривень, у 2023 році — 175 гривень (+9,4%), у 2024 році — 203 гривні (+16%), у 2025 — 215 грн.

Курка за рік здорожчала на 21,1% - до 138 грн. У 2022 році кілограм коштував близько 92 гривні, у 2023-му — 108 гривень (+17,4%), у 2024-му — 112 гривень (+3,7%), у 2025-му — 114 гривень (+1,8), у 2025 — 114 гривень.

Вартість твердого сиру зростала протягом попередніх років, проте за останній рік змінилася несуттєво — 291 грн (+0,7%). У 2022 році сир коштував 169 гривень за пів кілограма, 2023 рік — 219 гривень (+29,6%), 2024 рік — 223 гривні (+1,8%), 2025 рік — 289 гривень (+29,6%).

Пачка вершкового масла цьогоріч коштує в середньому 107 грн, що майже так само як і торік. У 2022 році коштувала в середньому 60 гривень, у 2023 році — 71 гривню (+18,3%), у 2024 році — 79 гривень (+11,3%), 2025 — 105 гривень.

Здешевшали за рік консервовані огірки — 102 грн (-6,4%).

Свіжі огірки та помідори, навпаки, здорожчали й зараз коштують близько 89 та 94 гривень за пів кілограма відповідно.

Пляшку вітчизняного вина, яку також більшість кладе до кошика на Великдень, можна купити за 104 гривні (-10,3% порівняно з минулим роком). У 2022 році вино коштувало близько 78 гривень, у 2023-му — 102 гривні (+30,8%), у 2024-му — 110 гривень (+7,8%), 2025 — 116 грн.

