Великдень-2026: скільки коштує зібрати святковий кошик

Особисті фінанси
Великодній кошик
Великдень наближається, і українці вже готують гаманці до святкових закупів. За підрахунками ритейлерів, цього року ціни на великодній кошик стартують від 1200 гривень і можуть зростати в рази залежно від вибору продуктів.
Детальними підрахунками поділилася мережа супермаркетів «Сільпо».

Скільки коштує базовий великодній кошик

За підрахунками мережі супермаркетів «Сільпо», мінімальний набір продуктів обійдеться щонайменше у 1200 гривень (станом на 18 березня).
До базового кошика входять:
  • класична паска (300 г);
  • посипка (80 г) та кагор;
  • буженина, ковбаса, сир і бринза — по 400 г;
  • яйця (10 шт);
  • хрін (125 г);
  • масло (180 г);
  • сіль (1 кг).

Розширений варіант:

Більш наповнений святковий кошик коштуватиме вже від 2300 гривень.
У ньому:
  • панеттоне (400 г) — 279 грн;
  • шинка (400 г) і ковбаси (800 г);
  • сир гауда (400 г) і бринза (400 г);
  • масло, яйця, сіль і хрін;
  • напої: вино (0,75 л) — 299 грн та квас (0,33 л) — 69,99 грн.

Крафтовий кошик

Найдорожчий варіант — крафтовий кошик — оцінюють щонайменше у 4660 гривень.
До нього входять:
  • панеттоне з манго (480 г) — 999 грн;
  • мангова верхівка — 69,99 грн;
  • посипка — 74,99 грн;
  • гауда (400 г) — 519,60 грн;
  • бринза (400 г) — 155,60 грн;
  • сир (400 г) — 359,60 грн;
  • балик (400 г) — 599,60 грн;
  • буженина (400 г) — 259,60 грн;
  • ковбаса двох видів — 251,60 грн і 364 грн;
  • органічні яйця (10 шт) — 111 грн;
  • масло (200 г) — 169 грн;
  • морська сіль — 34,49 грн;
  • хрін — 25,49 грн;
  • портвейн (0,75 л) — 599 грн;
  • квас (0,33 л) — 69,99 грн.
Таким чином, у 2026 році різниця між мінімальним і преміальним великоднім кошиком перевищує 3 тис. грн. Остаточна сума залежить від вибору продуктів, брендів і формату святкування — від базового набору до більш дорогих крафтових позицій.
За матеріалами:
Finance.ua
Інфляція
