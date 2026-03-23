Великдень-2026: скільки коштує зібрати святковий кошик

Великдень наближається, і українці вже готують гаманці до святкових закупів. За підрахунками ритейлерів, цього року ціни на великодній кошик стартують від 1200 гривень і можуть зростати в рази залежно від вибору продуктів.

Детальними підрахунками поділилася мережа супермаркетів «Сільпо».

Скільки коштує базовий великодній кошик

За підрахунками мережі супермаркетів «Сільпо», мінімальний набір продуктів обійдеться щонайменше у 1200 гривень (станом на 18 березня).

До базового кошика входять:

класична паска (300 г);

посипка (80 г) та кагор;

буженина, ковбаса, сир і бринза — по 400 г;

яйця (10 шт);

хрін (125 г);

масло (180 г);

сіль (1 кг).

Розширений варіант:

Більш наповнений святковий кошик коштуватиме вже від 2300 гривень.

У ньому:

панеттоне (400 г) — 279 грн;

шинка (400 г) і ковбаси (800 г);

сир гауда (400 г) і бринза (400 г);

масло, яйця, сіль і хрін;

напої: вино (0,75 л) — 299 грн та квас (0,33 л) — 69,99 грн.

Крафтовий кошик

Найдорожчий варіант — крафтовий кошик — оцінюють щонайменше у 4660 гривень.

До нього входять:

панеттоне з манго (480 г) — 999 грн;

мангова верхівка — 69,99 грн;

посипка — 74,99 грн;

гауда (400 г) — 519,60 грн;

бринза (400 г) — 155,60 грн;

сир (400 г) — 359,60 грн;

балик (400 г) — 599,60 грн;

буженина (400 г) — 259,60 грн;

ковбаса двох видів — 251,60 грн і 364 грн;

органічні яйця (10 шт) — 111 грн;

масло (200 г) — 169 грн;

морська сіль — 34,49 грн;

хрін — 25,49 грн;

портвейн (0,75 л) — 599 грн;

квас (0,33 л) — 69,99 грн.

Таким чином, у 2026 році різниця між мінімальним і преміальним великоднім кошиком перевищує 3 тис. грн. Остаточна сума залежить від вибору продуктів, брендів і формату святкування — від базового набору до більш дорогих крафтових позицій.

