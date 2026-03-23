Великдень-2026: скільки коштує зібрати святковий кошик
Великдень наближається, і українці вже готують гаманці до святкових закупів. За підрахунками ритейлерів, цього року ціни на великодній кошик стартують від 1200 гривень і можуть зростати в рази залежно від вибору продуктів.
Детальними підрахунками поділилася мережа супермаркетів «Сільпо».
Скільки коштує базовий великодній кошик
За підрахунками мережі супермаркетів «Сільпо», мінімальний набір продуктів обійдеться щонайменше у 1200 гривень (станом на 18 березня).
До базового кошика входять:
- класична паска (300 г);
- посипка (80 г) та кагор;
- буженина, ковбаса, сир і бринза — по 400 г;
- яйця (10 шт);
- хрін (125 г);
- масло (180 г);
- сіль (1 кг).
Розширений варіант:
Більш наповнений святковий кошик коштуватиме вже від 2300 гривень.
У ньому:
- панеттоне (400 г) — 279 грн;
- шинка (400 г) і ковбаси (800 г);
- сир гауда (400 г) і бринза (400 г);
- масло, яйця, сіль і хрін;
- напої: вино (0,75 л) — 299 грн та квас (0,33 л) — 69,99 грн.
Крафтовий кошик
Найдорожчий варіант — крафтовий кошик — оцінюють щонайменше у 4660 гривень.
До нього входять:
- панеттоне з манго (480 г) — 999 грн;
- мангова верхівка — 69,99 грн;
- посипка — 74,99 грн;
- гауда (400 г) — 519,60 грн;
- бринза (400 г) — 155,60 грн;
- сир (400 г) — 359,60 грн;
- балик (400 г) — 599,60 грн;
- буженина (400 г) — 259,60 грн;
- ковбаса двох видів — 251,60 грн і 364 грн;
- органічні яйця (10 шт) — 111 грн;
- масло (200 г) — 169 грн;
- морська сіль — 34,49 грн;
- хрін — 25,49 грн;
- портвейн (0,75 л) — 599 грн;
- квас (0,33 л) — 69,99 грн.
Таким чином, у 2026 році різниця між мінімальним і преміальним великоднім кошиком перевищує 3 тис. грн. Остаточна сума залежить від вибору продуктів, брендів і формату святкування — від базового набору до більш дорогих крафтових позицій.
