Як змінилася робота українських компаній за 4 місяці війни: кого скорочували і набирали (інфографіка) — Finance.ua

Як змінилася робота українських компаній за 4 місяці війни: кого скорочували і набирали (інфографіка) Вчора 17:04 — Казна та Політика

Про те, як змінилася робота українських компаній за 4 місяці війни, йдеться в результатах дослідження robota.ua.

Підбор персоналу

У 30% компаній плани з набору персоналу не змінилися, а 10% навіть позапланово збільшують найм. 60% інших компаній, на жаль, знижують темпи набору персоналу або призупиняють його взагалі до кінця року.

Кількість співробітників

Бізнес почав підлаштовуватися під нові реалії життя і адаптуватися до них. На жаль, скорочення персоналу — одна з бізнес-реалій сьогодні, і ми хотіли більш глибоко зрозуміти загальну картинку цього явища: у яких бізнесах це відбувається і яких категорій співробітників це стосується.

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За результатами опитування бачимо, що практично 60% компаній довелося зіштовхнутися зі скороченнями персоналу в сьогоднішній непростій ситуації.

Найбільше кількість персоналу зменшилась у таких сферах:

Логістика і транспорт — 80% опитаних повідомили про зменшення кількості персоналу.

Медицина/фармацевтика — 71% опитаних повідомили про зменшення кількості персоналу.

Туризм/готелі/ресторани — 66% опитаних повідомили про зменшення кількості персоналу.

Маркетинг/реклама/PR — 60% опитаних повідомили про зменшення кількості персоналу.

Роздрібна/гуртова торгівля — 58% опитаних повідомили про зменшення кількості персоналу.

Збільшення кількості персоналу задекларували:

IT — 40% опитаних повідомили про збільшення кількості персоналу.

Телекомунікації та зв’язок — 35% опитаних повідомили про збільшення кількості персоналу.

HR — 21% опитаних компаній повідомили про збільшення кількості персоналу.

Аутсорсингові компанії — 17% опитаних повідомили про збільшення кількості персоналу.

Збільшували кількість працівників найчастіше у категоріях IT, продажах і лінійного персоналу критичної інфраструктури. Тут усе виглядає досить логічно. Компанії намагаються автоматизувати більшість бізнес-процесів, аби оптимізувати витрати на фонд оплати праці, тож IT-ролі стають все більш затребуваними. В умовах війни бізнес старається диверсифікувати свої можливості і стати омніканальним. У зв’язку з цим зростає попит на спеціалістів діджитал-маркетингу і продажів.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада 18 липня ухвалила законопроєкт № 5161 про нестандартні форми зайнятості (фриланс). Законопроєкт вводить нову особливу форму трудового договору — трудовий договір з нефіксованим робочим часом. Такі трудові договори запроваджуються як альтернатива договорам цивільно-правового характеру.

Зарплата виплачуватиметься за фактично відпрацьований час або за фактично виконану роботу. Мінімальна тривалість робочого часу протягом календарного місяця — 32 години.



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