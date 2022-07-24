Як змінилася робота українських компаній за 4 місяці війни: кого скорочували і набирали (інфографіка) — Finance.ua
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Як змінилася робота українських компаній за 4 місяці війни: кого скорочували і набирали (інфографіка)

Казна та Політика
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Про те, як змінилася робота українських компаній за 4 місяці війни, йдеться в результатах дослідження robota.ua.

Підбор персоналу

У 30% компаній плани з набору персоналу не змінилися, а 10% навіть позапланово збільшують найм. 60% інших компаній, на жаль, знижують темпи набору персоналу або призупиняють його взагалі до кінця року.
Як змінилася робота українських компаній за 4 місяці війни: кого скорочували і набирали (інфографіка)

Кількість співробітників

Бізнес почав підлаштовуватися під нові реалії життя і адаптуватися до них. На жаль, скорочення персоналу — одна з бізнес-реалій сьогодні, і ми хотіли більш глибоко зрозуміти загальну картинку цього явища: у яких бізнесах це відбувається і яких категорій співробітників це стосується.
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За результатами опитування бачимо, що практично 60% компаній довелося зіштовхнутися зі скороченнями персоналу в сьогоднішній непростій ситуації.
Як змінилася робота українських компаній за 4 місяці війни: кого скорочували і набирали (інфографіка)
Найбільше кількість персоналу зменшилась у таких сферах:
  • Логістика і транспорт — 80% опитаних повідомили про зменшення кількості персоналу.
  • Медицина/фармацевтика — 71% опитаних повідомили про зменшення кількості персоналу.
  • Туризм/готелі/ресторани — 66% опитаних повідомили про зменшення кількості персоналу.
  • Маркетинг/реклама/PR — 60% опитаних повідомили про зменшення кількості персоналу.
  • Роздрібна/гуртова торгівля — 58% опитаних повідомили про зменшення кількості персоналу.
Збільшення кількості персоналу задекларували:
  • IT — 40% опитаних повідомили про збільшення кількості персоналу.
  • Телекомунікації та зв’язок — 35% опитаних повідомили про збільшення кількості персоналу.
  • HR — 21% опитаних компаній повідомили про збільшення кількості персоналу.
  • Аутсорсингові компанії — 17% опитаних повідомили про збільшення кількості персоналу.
Як змінилася робота українських компаній за 4 місяці війни: кого скорочували і набирали (інфографіка)
Збільшували кількість працівників найчастіше у категоріях IT, продажах і лінійного персоналу критичної інфраструктури. Тут усе виглядає досить логічно. Компанії намагаються автоматизувати більшість бізнес-процесів, аби оптимізувати витрати на фонд оплати праці, тож IT-ролі стають все більш затребуваними. В умовах війни бізнес старається диверсифікувати свої можливості і стати омніканальним. У зв’язку з цим зростає попит на спеціалістів діджитал-маркетингу і продажів.
Як змінилася робота українських компаній за 4 місяці війни: кого скорочували і набирали (інфографіка)
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Довідка Finance.ua:

  • Верховна Рада 18 липня ухвалила законопроєкт № 5161 про нестандартні форми зайнятості (фриланс). Законопроєкт вводить нову особливу форму трудового договору — трудовий договір з нефіксованим робочим часом. Такі трудові договори запроваджуються як альтернатива договорам цивільно-правового характеру.
  • Зарплата виплачуватиметься за фактично відпрацьований час або за фактично виконану роботу. Мінімальна тривалість робочого часу протягом календарного місяця — 32 години.
За матеріалами:
Finance.ua
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