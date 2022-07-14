Криза на ринку праці: чи є зараз робота для директорів — Finance.ua

Криза на ринку праці: чи є зараз робота для директорів Вчора 09:00 — Особисті фінанси

Криза на ринку праці: чи є зараз робота для директорів, www.freepik.com

Український ринок праці від початку війни перебуває у стані кризи. Професійні сфери відновлюються різними темпами. У останні місяці в Україні збільшилася потреба у спеціалістах робітничих професій, менеджерах з продажу, у сільське господарство та будівництво. Компанії шукають тих, хто будуть створювати, виробляти, просувати та продавати товари та послуги. Водночас кількість пропозицій роботи для керівників знизилася у загальній структурі вакансій.

Про це свідчать дані кадрового порталу grc.ua

Керівники найвищого рівня — професійна сфера, яка чи не найбільше постраждала від кризи. Кількість пропозицій для представників вищого менеджменту у липні у 6,7 разів менша, ніж у аналогічний період минулого року. Протягом кількох місяців війни спостерігається стабільна низька кількість вакансій та зниження зарплатних пропозицій.

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Знайти роботу операційному чи фінансовому директору сьогодні досить проблематично, адже конкуренція серед пошукачів цієї категорії — одна із найвищих на ринку праці. На одне робоче місце може претендувати 14 і більше осіб.

З однієї сторони, в умовах економії та без зайвої потреби в топ-менеджерах «дорогі» вакансії намагаються не відкривати. З іншого боку, як показує досвід минулих криз, під час погіршення ситуації на ринку праці зайняті співробітники виявляють більшу лояльність до роботодавця, вище цінують робоче місце та не звільняються без зайвої потреби. А отже, як нових вакансій, так і вакансій «на заміну» не надто багато. Якщо такі вакансії все ж відкриваються, роботодавці частіше орієнтуються на внутрішніх кандидатів або на претендентів, які згодні поступитися своїми зарплатними побажаннями, аби отримати роботу.

Як компанії шукають нових співробітників на посаду директора

Особливу роль при пошуку нового топ-менеджера стали відігравати рекомендації уже працюючих співробітників компанії. Звертатись за рекомендацією до власних співробітників — звична справа у багатьох компаніях. В умовах дефіциту персоналу такі рекомендації надати було важко — хороший спеціаліст, як правило, уже мав роботу. А от в умовах кризи цей спосіб працює надзвичайно ефективно.

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На сьогодні, якщо відкривається вакансія, найчастіше співробітники можуть порекомендувати двох чи трьох гідних кандидатів. Особливо якщо йдеться про професійні сфери з високою конкуренцією. Таким чином, на зовнішній ринок надходить не надто багато вакансій. І ще менша їх частина може задовольнити пошукачів із докризовими зарплатними вимогами. Однак для тих, хто готовий бути наполегливим, робота завжди є.

Де найбільше вакансій

Найчастіше як вакансії, так і резюме розміщували в Києві, Дніпропетровській області, Львові та області, у Хмельницькій та Одеській області. В усіх сферах ринку праці лідерські позиції втратили регіони, які постраждали від війни найбільше. Традиційно у рейтингу регіонів з найбільшою кількістю пропозицій роботи для вищого менеджменту раніше потрапляли Донецьк та Харків.

У яких сферах найбільше роботи

Найчастіше роботу пропонують управлінцям у сфері продажу, виробництва, у транспорті та логістиці, у маркетингу, медицині та у сфері інформаційних технологій. У цих категоріях також розміщена і максимальна кількість резюме пошукачів.

Кожне п’яте резюме пошукача, що бажає отримати роботу директором, розміщене у категорії Генеральний директор, виконавчий директор (СЕО). Шукають роботу комерційного директора (ССО) 17% кандидатів. Хочуть зайняти посаду керівника виробництва чи операційного директора (СОО) кожен шостий кандидат у сфері вищого менедженту. Кожен десятий у пошуку роботи директором маркетингу та PR (CМО).

Рівень зарплат

Із початком кризи на ринку праці зарплати всіх спеціалістів почали просідати. У середньому зарплати зараз на 10% нижчі, аніж були до війни. У різних професійних сферах оклади знижувалися з різною динамікою. Загальна тенденція до зниження зарплат наздогнала топ-менеджерів пізніше, ніж інші професійні сфери. Зниження відбулося лише у червні.

У липні зарплати директорів, як і зазвичай, посідають другу сходинку у рейтингу найвищих окладів. Середня зарплата у сфері топ-менеджменту у середині літа складає 55 700 грн. Якщо розглядати всі зарплатні пропозиції для керівників, то більшу частку (44%) складають найнижчі компенсації у розмірі від 35 700 грн. У кожній третій вакансії у сфері топ-менеджменту зазначена зарплата від 53 500 грн. Найвищі зарплати від 106 800 грн мають лише 6% вакансій для директорів.

Зарплатні побажання у кандидатів на посади директорів вищі за пропозицію.

Середня бажана зарплата складає 60 100 грн. При цьому згодні працювати за зарплату до 35 000 грн лише 28% кандидатів на посаду у сфері топ-менеджменту. На зарплату від 35 000 грн до 69 900 грн претендують 36% пошукачів. Кожен четвертий кандидат на посаду у вищому менеджменту хоче отримувати від 69 900 грн до 104 900 грн.

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