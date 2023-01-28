Як зменшились ціни на вживані авто — Finance.ua

Як зменшились ціни на вживані авто Сьогодні 19:13 — Особисті фінанси

Як зменшились ціни на вживані авто

За підсумками 2022 року абсолютна більшість вживаних легковиків, котрі продавали в інтернеті за цей період, коштували менш як $10 тисяч — таких машин було аж 73,4%. Найбільше пропозицій було в цінових діапазонах $4-5 тисяч (9,5%) та $1-2 тисячі (9%).

Про це кажуть експерти Інституту досліджень авторинку, посилаючись на дані агрегатора Automoto.ua

Кількість оголошень після цінової відмітки $20 тисяч суттєво зменшується, загалом вживаних легковиків у продажі в ціновому діапазоні від $20 до $50 тисяч склала лише 7,2%. Машин вартістю понад $50 тисяч трохи більше: 1,2%.

Як змінилась середня ціна вживаного легковика

Середня ціна вживаного легковика у продажі у 2022 році склала $5700. З початку року цей показник знизився: ще у січні середня вартість авто складала $6 тисяч, а в грудні — $5200.

Цей показник виявився рекордно низьким за останні 12 місяців. Оскільки історично склалося так, що ціни на машини в Україні формуються у доларах США, то тепер за ті ж гроші у гривневому еквіваленті через зміну курсу валют сьогодні можна придбати гірше авто.

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Щодо конкретних моделей, то, якщо порівняти початок року та кінець (січень та грудень), подешевшали усі 10 найпопулярніших моделей, котрі українці найчастіше продавали в інтернеті протягом останніх 12 місяців.

Найбільше знизилася середня ціна на Daewoo Lanos та його модифікації (-16,6%, з $2 500 до $2 000). Популярний Volkswagen Passat подешевшав на −16%, з $7 800 до $6 550. На 14,3% подешевшав ВАЗ 2109/21099.

На скільки змінилася середня вартість найпопулярніших моделей легкових автомобілів на сайтах продажу у грудні-2022, якщо порівнювати з січнем:

Volkswagen Passat — $6 550 (-16%);

Skoda Octavia — $6 750 (-10%);

Volkswagen Golf — $4 800 (-9,4%);

ВАЗ 2109/21099 — $1 500 (-14,3%);

Daewoo Lanos — $2 500 (-16,6%);

Renault Megane — $6 400 (-8,6%);

BMW 5 Series — $6 000 (-9,1%);

Opel Astra — $4 900 (-$12,5%);

Ford Focus — $6 200 (-6,8%);

BMW 3 Series — $5 500 (-12,7%).

Ціни по регіонах

Найвищою середня вартість легковиків, що продавалися в інтернеті протягом 2022 року, виявилася у Києві та області — там цей показник зафіксований на рівні $7500. На другому місці розмістилася Львівська область: $6 350. На третьому місці опинилася Закарпатська область ($6 200).

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Найнижчою середня вартість машин у продажі минулого року була у Донецькій ($3 950), Миколаївській ($4 000) та Чернігівській областях ($4 300).

Якщо порівнювати середні ціни на легковики в регіонах на початку року та в кінці (у січні та грудні), то найбільше вона знизилася в регіонах, що постраждали від війни, або на яких ще ведуться активні бойові дії: Херсонській (-42,6%), Миколаївській (-40,7%) та Донецькій (-34%) областях.

Найменше ціни змінилися у Волинській (-7%), Закарпатській (-7,1%) та Львівській (-7,7%) областях.

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