Топ-10 імпортних вживаних авто віком до 3 років на українському ринку — Finance.ua

Топ-10 імпортних вживаних авто віком до 3 років на українському ринку Сьогодні 23:15 — Технології&Авто

За 2022 рік українці придбали 27,1 тисячі вживаних легковиків віком до 3 років. Це на 31% менше, ніж протягом 2021 року.

Лідером «свіжопригнаних» автомобілів віком до 3 років за підсумками 2022 року став електричний Volkswagen ID.4 (862 шт.). Цю модель імпортують як з країн Європи, так і з КНР.

На другому місці розмістився також електромобіль — Tesla Model Y (522 шт.). Третє місце посіла електрична Honda M-NV (429 шт.). Таким чином, перші три позиції найпопулярніших «майже нових» авто посіли електромобілі.

Найпопулярніші моделі вживаних імпортних авто віком до 3 років у 2022 році:

Volkswagen ID.4 — 862 шт. Tesla Model Y — 522 шт. Honda M-NV — 429 шт. Tesla Model 3 — 413 шт. Mazda CX-5 — 253 шт. Volkswagen Tiguan — 198 шт. Toyota RAV-4 — 177 шт. Ford Kuga — 164 шт. Audi E-Tron — 157 шт. Nissan Leaf — 157 шт.

Як показує статистика, третина «майже нових» легковиків із майже 10 тисяч ввезених протягом минулого року, — були виготовлені у 2022 році.

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