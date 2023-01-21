Топ-10 імпортних вживаних авто віком до 3 років на українському ринку — Finance.ua
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Топ-10 імпортних вживаних авто віком до 3 років на українському ринку

Технології&Авто
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За 2022 рік українці придбали 27,1 тисячі вживаних легковиків віком до 3 років. Це на 31% менше, ніж протягом 2021 року.
Лідером «свіжопригнаних» автомобілів віком до 3 років за підсумками 2022 року став електричний Volkswagen ID.4 (862 шт.). Цю модель імпортують як з країн Європи, так і з КНР.
На другому місці розмістився також електромобіль — Tesla Model Y (522 шт.). Третє місце посіла електрична Honda M-NV (429 шт.). Таким чином, перші три позиції найпопулярніших «майже нових» авто посіли електромобілі.
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Найпопулярніші моделі вживаних імпортних авто віком до 3 років у 2022 році:
  1. Volkswagen ID.4 — 862 шт.
  2. Tesla Model Y — 522 шт.
  3. Honda M-NV — 429 шт.
  4. Tesla Model 3 — 413 шт.
  5. Mazda CX-5 — 253 шт.
  6. Volkswagen Tiguan — 198 шт.
  7. Toyota RAV-4 — 177 шт.
  8. Ford Kuga — 164 шт.
  9. Audi E-Tron — 157 шт.
  10. Nissan Leaf — 157 шт.
Як показує статистика, третина «майже нових» легковиків із майже 10 тисяч ввезених протягом минулого року, — були виготовлені у 2022 році.
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За матеріалами:
mmr.ua
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