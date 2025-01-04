Як збільшення податків вплине на ціни в ресторанах: думка експерта — Finance.ua

Як збільшення податків вплине на ціни в ресторанах: думка експерта Сьогодні 15:21

Як збільшення податків вплине на ціни в ресторанах: думка експерта, Фото: freepik

Підвищення податків навряд чи значно позначиться на цінах у закладах харчування, адже воно незначне.

Про це сказав ресторанний маркетолог Всеволод Поліщук у випуску подкасту «Що з економікою?»

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Стандартно ціна страви в закладі включає:

10−25% 一 оренда приміщення (в ефективній економічній моделі 一 до 10%),

25−40% 一 собівартість продуктів (залежно від формату ресторану);

20% на зарплатний фонд (до повномасштабного вторгнення, зараз більше);

5−6% 一 комунальні послуг (включно з безперебійним живленням е/е, ріст на пару в.п. з минулого року).

«Якщо продукти на борщ обходяться в 50 грн, ресторан мусить продавати його щонайменше за 150 грн, щоб себе виправдовувати», 一 каже Поліщук.

Що впливає на зростання цін у ресторанах

Серед причин зростання цін: вища вартість продуктів та електроенергії, дефіцит кадрів.

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Проте підвищення податків, на думку Всеволода Поліщука, суттєво не вплине на ціни у ресторанах, бо воно незначне.

Порівняння з Польщею:

у Польщі податки для ресторанів складають близько 9% вартості страви, що дещо більше за українські 6% для ФОПів;

для ресторанного бізнесу діє знижений ПДВ на продукти та звичайні страви, що полегшує податкове навантаження.

однак ПДВ на алкоголь у Польщі вищий, ніж в Україні.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив , що у 2025 році Міністерство фінансів не має наміру підвищувати податки для громадян та бізнесу.

За його словами, підвищення податків у 2024 році було вимушеним і компромісним рішенням.

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