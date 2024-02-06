Як заповнити і подати декларацію за один день — опитування Вчора 13:04 — Казна та Політика

Як заповнити і подати декларацію за один день — опитування

Національне агентство з питань запобігання корупції у грудні 2023 року відкрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Від початку повномасштабного вторгнення НАЗК не контролювало своєчасну подачу декларацій посадовцями, українські держслужбовці подали майже мільйон декларацій за цей період. Про це свідчать дані Опендатабот. Згідно з даними НАЗК, 972 456 декларацій було подано державними службовцями за весь 2022 рік та десять місяців 2023 року.

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Абсолютна більшість опитаних зазначили, що підказки та описи в самому Реєстрі - це найбільш допоміжний інструмент під час заповнення декларацій.

Станом на грудень 2023 року у понад 40% опитаних не виникло будь-яких труднощів чи запитань під час заповнення своєї декларації (проти 38% у березні 2023).

Що найскладніше

Найскладнішими для заповнення виявились розділи про банківські рахунки, доходи та об'єкти нерухомості.

Корисне. До корисних послуг, які стали найголовнішим джерелом інформації про декларування та Реєстр, респонденти віднесли функцію «Підказки в декларації» — 89% та Базу знань НАЗК — 70%, що на 9% більше порівняно з показниками до оновлення дизайну та функціоналу Бази знань восени.

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На 6% більше суб'єктів декларування порівняно з березнем 2023 року звертались до контакт-центру, що в реальних числах означає більше на 12 123 дзвінка та 1 400 повідомлень на лінію технічної підтримки.

Скільки часу йде

Загалом лише 27% опитаних витрачають на подання декларації понад один день. Для переважної більшості службовців цей процес значно коротший. Так, 74% декларантів подають документ за 1 день, причому 34% роблять це впродовж кількох годин, а 30% - менше години.

Найбільш показовою є ситуація із зазначенням банківських рахунків у розділі 12.1, складнощі при заповненні якого виникали у 42% користувачів у березні проти 25% у грудні.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції змінило підхід до перевірки декларацій державних службовців, у тому числі залучивши до роботи штучний інтелект. Раніше агентство мало обов’язково щороку перевіряти декларації всіх топ-посадовців. У першу чергу йшлося про про президента, міністрів, народних депутатів, суддів Конституційного Суду України та Верховного Суду. Таким чином, як повідомляє НАЗК, понад 99% декларацій були не охоплені системним контролем.

Як вказували в НАЗК, всі подані декларації будуть проходити оцінку ризиків, ті декларації, які матимуть найменший показник рейтингу ризику та можуть бути перевірені автоматизовано, зможуть бути перевірені за допомогою штучного інтелекту — механізму автоматизованої перевірки.

відповідальність несе ФОП за неподання або несвоєчасне подання декларації про отримані доходи: неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, платежі, контроль за сплатою яких покладено на контролюючі органи, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено ПКУ, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 340 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Принагідно нагадаємо , якупро отримані доходи: неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, платежі, контроль за сплатою яких покладено на контролюючі органи, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено ПКУ, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 340 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

А ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Довідка Finance.ua:

Як у Європі. Якогось загального правила, яке би приводило декларування у різних країнах до єдиного знаменника, нема, однак воно існує в більшості сталих демократій.

Данія, Фінляндія та Швеція — тут посадовці декларують свої статки добровільно. Однак слід враховувати, що саме ці країни мають один з найвищих показників довіри до влади та найнижчих рівнів корупції.

Для країн-членів Євросоюзу, точніше, для їхніх чиновників, декларування є обов’язковим. Різниця тут здебільшого полягає у тому, що не у всіх країнах ця інформація є публічною та у категоріях чиновників, які мають подавати декларації, а також у тому, яку саме інформацію має повідомити чиновник.

Наприклад, у Німеччині окремого обов’язку подавати декларацію для чиновників нема, оскільки тут це зобов’язані робити всі платники податків, незалежно від статусу, у тому разі, якщо людина отримує, окрім заробітної плати, ще й додатковий дохід. Якщо ж доходи обмежується лише зарплатнею за основним місцем роботи, декларацію подавати не потрібно ні простому двірнику, ні канцлеру.

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