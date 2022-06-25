Як заощадити на оренді квартири в Україні — Finance.ua

Як заощадити на оренді квартири в Україні 25.06.2022, 14:00 — Нерухомість

Через війну та вимушений переїзд українці набагато частіше шукають житло для оренди, і ціна, найчастіше, відіграє вирішальну роль. Але жертвувати власним комфортом при виборі квартири, а от заощадити — цілком можливо.

Шукайте квартиру в спальному районі або на околиці

Оренда нерухомості у віддалених від центру районах, як правило, у 2-3 рази дешевша. Часто сама місцевість може бути з досить розвиненою інфраструктурою, транспортне сполучення.

Тому, якщо хочете заощадити, зовсім не обов’язково розглядати житло для оренди лише в центральній частині будь-якого міста.

Знайдіть співмешканця

Один з найпростіших способів заощадити на оренді житла. Так ви зможете не тільки зможете заощаджувати половину суми щомісячної оплати за оренду, але й розділите витрати на комунальні послуги, інтернет та інші платежі навпіл.

Шукайте квартиру в житлових будинках, збудованих до 2000-х років

Новобудови та житловий фонд після 2000-х — більш затребуване житло. Якщо у вас фінанси обмежені і потрібно заощадити — шукайте житло у будинках радянського чи пострадянського періоду.

Серед них точно є квартири з якісними ремонтами та сучасним інтер’єром. Але через не найкращий стан будинку, комунікацій, внутрішньої інфраструктури та інших факторів орендувати житло тут набагато вигідніше.

При цьому не варто забувати, що старіші, ще радянські будинки: хрущовки, брежнівки, чешки, будувалися в розрахунку на постійний доступ до дешевих енергоресурсів. При їх будівництві енергозбереження приносили в жертву низькій собівартості і простоті. Тому якщо орендуєте квартиру в таких будинках — будьте готові до досить дорогої комуналки.

Підпишіть договір про оренду

Це ваша безпека, адже в такому документі можна прописати всі нюанси щодо стану квартири, сантехніки, меблів тощо. У майбутньому це допоможе уникнути зайвих можливих конфліктів між вами та власником квартири.

Крім того, у договорі про оренду можна зафіксувати постійну плату за орендоване житло. Саме тому найвигідніше шукати квартиру на тривалий термін, бо нерухомість може подорожчати, і оренда квартири, наприклад, через якихось півроку коштуватиме вже в рази більше.

Довідка Finance.ua:

Вартість оренди у Києві впала на 45%. У лютому 2022 року медіанна вартість оренди у доларовому еквіваленті становила 11 дол. США/кв.м., але із початком війни ціни різко почали падати. Так, у березні 2022 року медіанна вартість квадратного метра склала 9 дол. США, у квітні — 7 дол. США/кв.м., у травні — 6 дол. США/кв.

Найдорожчим районом для оренди ліквідних однокімнатних квартир є Печерський район, де медіанна вартість оренди 1К квартири становить 654 дол. США. У Шевченківському та Голосіївському районах можна зняти однокімнатну квартиру в діапазоні від 430 до 470 доларів США. Найдешевшим для оренди є Деснянський район.

Львівський ринок нерухомості: вартість оренди житла може знизитися ще на 20%.

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