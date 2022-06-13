Львовский рынок недвижимости: стоимость аренды жилья может снизиться еще на 20% — Finance.ua

Львовский рынок недвижимости: стоимость аренды жилья может снизиться еще на 20%

Сегодня 17:00 — Недвижимость

Стоимость аренды жилья во Львове стабилизировалась. Сейчас цены практически вернулись к показателям, которые фиксировали перед полномасштабным вторжением в Украину.

Об этом рассказал риелтор из агентства «Галицкая недвижимость» Роман Юськив. Он подчеркнул, что более дешевые квартиры сразу разбирают, потому что на них большой спрос.

За сколько можно арендовать квартиру во Львове?

Однокомнатная квартира с современным ремонтом в новостройке будет стоить от 400 до 500 долларов. Однако недвижимость с дизайнерским ремонтом обойдется ориентировочно в 600 долларов и больше.

Аренда двухкомнатной квартиры выше на 100 долларов и стоит в среднем 600 — 700 долларов.

Риелтор отмечает, что если в марте квартира премиум-класса стоила 2 000 долларов, то сейчас ее не могут сдать даже за 1 000 долларов.

Какой будет цена в дальнейшем

Аренда жилья будет дешеветь. Несмотря на переселение, в Украине идет война. Люди должны работать, переселенцы также ищут работу, чтобы иметь за что жить. В этом году прогнозируется спад ВВП на 30%. По его словам, стоимость аренды жилья еще может снизиться на 20%. К примеру, в Киеве цены опустились уже на 40%.

Какие квартиры можно найти во Львове

Сейчас во Львове много предложений квартир бизнес-класса, поскольку значительную его долю снимали переселенцы из Киева и Харькова, а теперь большинство из них возвращаются домой.

Роман Юськив добавляет, что, кроме переселенцев, дорогие квартиры арендовали также различные гуманитарные миссии, такие как представители иностранных фондов, также уже выехавшие из Украины.

Покупка и продажа жилья на фоне войны

Если на рынке аренды ситуация несколько стабилизировалась, то с покупкой-продажей активности практически нет. Жилье покупают только те, кто принял соответствующее решение еще до войны.

Также есть трудности с самим процессом, потому что реестры работают частично и снять с регистрации человека можно только в случае его смерти. Во-вторых, не работают поручения, поэтому выехавшие за границу не могут реализовать договор купли-продажи.

При этом стоимость жилья на рынке купли-продажи осталась такой же, как полгода назад.

К примеру, классическая «хрущевка» в спальном районе стоит 1 000 долларов за квадратный метр. Приблизительно в такую же сумму обойдется квартира в новостройке в нулевом цикле, но на последнем этаже.

Риелтор отмечает, что замедленный рынок продаж жилья наблюдается также в оформлении договоров. Сейчас нотариусы в неделю оформляют 2 — 3 сделки, притом что не все специалисты работают. Раньше такое количество они осуществляли за день.

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