Асоціація ріелторів закликає не боятися і купувати нерухомість, поки є можливість — Finance.ua

Асоціація ріелторів закликає не боятися і купувати нерухомість, поки є можливість

Вчора 09:13 — Нерухомість

Асоціація ріелторів закликає купувати нерухомість, поки є можливість, і не боятися.

Про це в інтерв’ю Українським Новинам повідомив президент Асоціації ріелторів Юрій Піта.

«Я скажу, що доцільно (купувати). Зараз портрет покупця — це насамперед люди, які втратили житло, але мають можливість купити. Їм потрібно десь проживати. Якщо є можливість, то треба купувати, бо оренда також коштує грошей, а своє житло — це своє житло. Це надійніше, спокійніше можна почуватися. Тому можна і потрібно шукати об’єкти нерухомості, вивчати ринок, торгуватися десь. Тобто чекати на щось, шукати золоту середину... можна не дочекатися. За умови поліпшення ситуації в країні, буде покращуватися ситуація і на ринку нерухомості, і ціни відновляться. Можна, як кажуть, не встигнути і помилитися» — впевнений Піта

За його словами, елітна нерухомість зараз не буде таким товаром, який продаватиметься насамперед.

«Я не думаю, що у громадян, які переїжджають з інших міст, буде можливість придбати таку нерухомість. Тому „елітка“, напевно, перейде в категорію оренди. В оренду можна здати. Ціни будуть не довоєнні, але є люди, які готові платити і 1 тис. доларів за хорошу квартиру. Продавати в рази дешевше елітне житло навряд чи будуть», — зазначив Піта.

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