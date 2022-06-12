Асоціація ріелторів закликає не боятися і купувати нерухомість, поки є можливість — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Асоціація ріелторів закликає не боятися і купувати нерухомість, поки є можливість

Вчора 09:13Нерухомість
4743
Асоціація ріелторів закликає купувати нерухомість, поки є можливість, і не боятися.
Про це в інтерв’ю Українським Новинам повідомив президент Асоціації ріелторів Юрій Піта.
«Я скажу, що доцільно (купувати). Зараз портрет покупця — це насамперед люди, які втратили житло, але мають можливість купити. Їм потрібно десь проживати. Якщо є можливість, то треба купувати, бо оренда також коштує грошей, а своє житло — це своє житло. Це надійніше, спокійніше можна почуватися. Тому можна і потрібно шукати об’єкти нерухомості, вивчати ринок, торгуватися десь. Тобто чекати на щось, шукати золоту середину... можна не дочекатися. За умови поліпшення ситуації в країні, буде покращуватися ситуація і на ринку нерухомості, і ціни відновляться. Можна, як кажуть, не встигнути і помилитися»
— впевнений Піта

За його словами, елітна нерухомість зараз не буде таким товаром, який продаватиметься насамперед.
Читайте також
«Я не думаю, що у громадян, які переїжджають з інших міст, буде можливість придбати таку нерухомість. Тому „елітка“, напевно, перейде в категорію оренди. В оренду можна здати. Ціни будуть не довоєнні, але є люди, які готові платити і 1 тис. доларів за хорошу квартиру. Продавати в рази дешевше елітне житло навряд чи будуть», — зазначив Піта.
Нагадаємо, Академія будівництва України запропонувала новий проєкт швидкого будівництва житла для українців, які втратили його через війну, у форматі спеціальних восьмиквартирних будинків.

Інформація Finance.ua:

Отримати більше від свого депозиту на Finance.ua 💰
За матеріалами: Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.