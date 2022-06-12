Асоціація ріелторів закликає не боятися і купувати нерухомість, поки є можливість — Finance.ua

Асоціація ріелторів закликає купувати нерухомість, поки є можливість, і не боятися.
Про це в інтерв’ю Українським Новинам повідомив президент Асоціації ріелторів Юрій Піта.
«Я скажу, що доцільно (купувати). Зараз портрет покупця — це насамперед люди, які втратили житло, але мають можливість купити. Їм потрібно десь проживати. Якщо є можливість, то треба купувати, бо оренда також коштує грошей, а своє житло — це своє житло. Це надійніше, спокійніше можна почуватися. Тому можна і потрібно шукати об’єкти нерухомості, вивчати ринок, торгуватися десь. Тобто чекати на щось, шукати золоту середину... можна не дочекатися. За умови поліпшення ситуації в країні, буде покращуватися ситуація і на ринку нерухомості, і ціни відновляться. Можна, як кажуть, не встигнути і помилитися»
— впевнений Піта
За його словами, елітна нерухомість зараз не буде таким товаром, який продаватиметься насамперед.
«Я не думаю, що у громадян, які переїжджають з інших міст, буде можливість придбати таку нерухомість. Тому „елітка“, напевно, перейде в категорію оренди. В оренду можна здати. Ціни будуть не довоєнні, але є люди, які готові платити і 1 тис. доларів за хорошу квартиру. Продавати в рази дешевше елітне житло навряд чи будуть», — зазначив Піта.
Нагадаємо, Академія будівництва України запропонувала новийпроєкт швидкого будівництва житла для українців, які втратили його через війну, у форматі спеціальних восьмиквартирних будинків.