Дефіцит на ринку нерухомості: якого житла може не вистачити — прогноз експерта — Finance.ua
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Дефіцит на ринку нерухомості: якого житла може не вистачити — прогноз експерта

Вчора 21:00Нерухомість
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У 2023 році Україна матиме проблему з дефіцитом готового житла, який утворюється завдяки кільком факторам.
Такий прогноз дав співзасновник та керуючий партнер INSPI Development Володимир Семенцов.
Серед основних факторів експерт назвав:
  • зупинку багатьох будівництв;
  • велику кількість знищених будинків;
  • міграційні процеси;
  • зростання вартості будівельних матеріалів;
  • дефіцит робочої сили.
Семенцов вважає, що дефіцит буде досить суттєвим.

Як змінить ринок нова облікова ставка НБУ

На початку червня Національний банк України підвищив облікову ставку з 10 до 25%, чим викликав невдоволення експертів ринку нерухомості.
На думку Семенцова, такі кроки регулятора означають, що розвиток програм із кредитування зупиниться.
«Відсутність доступних цільових кредитів під мінімальні відсотки саме на будівництво може спричинити велику кризу недобудов, адже в зоні ризику банкрутства можуть опинитися не лише невеликі та середні компанії, які будували переважно за залучені з продажу кошти, а й великі забудовники, у яких на стадії будівництва перебувають кілька великих проектів», — зазначив експерт.
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Через сильне зростання ціни на будівельні матеріали очікується, що вартість 1 м кв. зросте також на 5-10%. Крім цього, ціна на нерухомість залежить від обсягів та складності будівництва.

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За матеріалами: Сьогодні
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