Под Киевом строят первые дома для тех, кто лишился жилья из-за войны — Finance.ua

Под Киевом строят первые дома для тех, кто лишился жилья из-за войны

Сегодня 20:33 — Недвижимость

Фото: КОГА

В Киевской области на средства меценатов строят первые дома для людей, чьи дома разрушили войска рф.

Об этом сообщает Вечерний Киев.

Сообщается, что строительство проходит в Дмитровке, где строят пять первых домов в рамках пилотного проекта. По словам главы Киевской облгосадминистрации Алексея Кулебы, в общей сложности планируется построить 15 таких домов.

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Бесплатно семьи получат новое жилье вместо полностью разрушенного во время боевых действий.

Кулеба подчеркнул, что через две недели завершат активный этап строительства.

«На сегодняшний день уже почти 45 тысяч поданных заявок через Дію от жителей Киевщины на возмещение уничтоженного и поврежденного имущества», — сказал Алексей Кулеба.

Справка Finance.ua:

Академия строительства Украины предложила новый проект быстрого строительства жилья для украинцев, потерявших его из-за войны, в формате специальных восьмиквартирных домов;

глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк ранее заявляла, что государство работает над тем, чтобы восстановить всю разрушенную врагом инфраструктуру, и в первую очередь жилье. Если говорить об общем количестве людей, лишившихся жилья или нуждающихся в содействии в ремонте, это 424 тысячи. К тому же известно, что уже более 10 миллионов кв. метров разрушены.



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