Под Киевом строят первые дома для тех, кто лишился жилья из-за войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Под Киевом строят первые дома для тех, кто лишился жилья из-за войны

Сегодня 20:33Недвижимость
55
Фото: КОГАФото: КОГА
В Киевской области на средства меценатов строят первые дома для людей, чьи дома разрушили войска рф.
Об этом сообщает Вечерний Киев.
Сообщается, что строительство проходит в Дмитровке, где строят пять первых домов в рамках пилотного проекта. По словам главы Киевской облгосадминистрации Алексея Кулебы, в общей сложности планируется построить 15 таких домов.
Читайте также
Бесплатно семьи получат новое жилье вместо полностью разрушенного во время боевых действий.
Кулеба подчеркнул, что через две недели завершат активный этап строительства.
«На сегодняшний день уже почти 45 тысяч поданных заявок через Дію от жителей Киевщины на возмещение уничтоженного и поврежденного имущества», — сказал Алексей Кулеба.

Справка Finance.ua:

  • Академия строительства Украины предложила новый проект быстрого строительства жилья для украинцев, потерявших его из-за войны, в формате специальных восьмиквартирных домов;
  • глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк ранее заявляла, что государство работает над тем, чтобы восстановить всю разрушенную врагом инфраструктуру, и в первую очередь жилье. Если говорить об общем количестве людей, лишившихся жилья или нуждающихся в содействии в ремонте, это 424 тысячи. К тому же известно, что уже более 10 миллионов кв. метров разрушены.

Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья

По материалам: Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.