В Житомирской области начали восстанавливать жилые дома — Finance.ua
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В Житомирской области начали восстанавливать жилые дома

Сегодня 07:21Недвижимость
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В городе Овруч Житомирской области приступили к восстановлению более 30 частных домов и более 100 квартир в многоэтажках.
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
Овруч стал одним из городов области, который больше всего пострадал от российских бомбардировок. До основания разрушены частные дома, разбит ЦПАУ, повреждены окна и двери, иссеченные осколками крыши.
«Уже несколько недель строители ремонтируют частные и многоквартирные дома в Овруче на севере Житомирщины. За это время удалось заменить уже более 200 окон, которые были повреждены, а некоторые вообще вылетели от взрывных волн», — отметил он.
По его словам, уже восстановили более 30 частных домов и более 100 квартир в многоэтажках Овруча. В настоящее время работа продолжается и планируется наращивание темпов выполнения работ.

Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья

«В поврежденных домах идет замена окон. Следующим этапом будет восстановление дверей и ремонт крыш, поврежденных из-за взрывов», — подытожил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: ТСН
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