Число арендаторов квартир в Киеве возобновилось на 75% от довоенного уровня — Finance.ua

Число арендаторов квартир в Киеве возобновилось на 75% от довоенного уровня

Сегодня 20:01 — Недвижимость

Киев постепенно восстанавливается. Если сравнить с данными до полномасштабного вторжения, то количество искателей квартир возобновилось до 75%.

Об этом Об этом говорится в статистике приложения bird.

Медиана цены 1-комнатной квартиры закрепилась на отметке 8000 грн.

Восстановление рынка в динамике

Справка Finance.ua:

Предложения жилья в Киеве существенно превышают количество арендаторов. Об этом пишет «Застройщики Украины». Многие арендодатели, потерявшие клиентов после начала войны, готовы предлагать жилье по сниженным ценам до конца года. Но даже за 6 тыс. грн квартиру сдать непросто — предложение в разы превышает спрос;

кредиты на покупку квартиры или авто, уничтоженных во время войны, спишут: Председатель Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев рассказал, что готовится законопроект, согласно которому кредиты за покупку квартиры или авто, уничтоженных во время войны, будут списаны.

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