Число арендаторов квартир в Киеве возобновилось на 75% от довоенного уровня — Finance.ua
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Число арендаторов квартир в Киеве возобновилось на 75% от довоенного уровня

Сегодня 20:01Недвижимость
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Киев постепенно восстанавливается. Если сравнить с данными до полномасштабного вторжения, то количество искателей квартир возобновилось до 75%.
Об этом говорится в статистике приложения bird.
Медиана цены 1-комнатной квартиры закрепилась на отметке 8000 грн.
Восстановление рынка в динамике
Число арендаторов квартир в Киеве возобновилось на 75% от довоенного уровня
Число арендаторов квартир в Киеве возобновилось на 75% от довоенного уровня

Справка Finance.ua:

  • Предложения жилья в Киеве существенно превышают количество арендаторов. Об этом пишет «Застройщики Украины». Многие арендодатели, потерявшие клиентов после начала войны, готовы предлагать жилье по сниженным ценам до конца года. Но даже за 6 тыс. грн квартиру сдать непросто — предложение в разы превышает спрос;
  • кредиты на покупку квартиры или авто, уничтоженных во время войны, спишут: Председатель Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев рассказал, что готовится законопроект, согласно которому кредиты за покупку квартиры или авто, уничтоженных во время войны, будут списаны.
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По материалам: Finance.ua
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