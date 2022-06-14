Стоимость аренды в Киеве упала на 45%: цены по районам, спрос и прогнозы (инфографика) — Finance.ua

Стоимость аренды в Киеве упала на 45%: цены по районам, спрос и прогнозы (инфографика)

Сегодня 17:00 — Недвижимость

В феврале 2022 года медианная стоимость аренды в долларовом эквиваленте составляла 11 дол. США/кв.м., но с началом войны цены резко начали падать. Так, в марте 2022 года медианная стоимость квадратного метра составила 9 дол. США, в апреле — 7 дол. США/кв.м., в мае — 6 дол. США/кв.м.

В целом по сравнению с довоенным периодом медианная стоимость аренды в столице упала на 45,4%.

Об этом пишет Address.ua

Учитывая средневзвешенный курс доллара в обменниках, который с начала войны вырос на 30% — с 28 грн до 35,8 грн, произошло падение цен и в гривневом эквиваленте, по меньшей мере на 13%. Так, медианная цена аренды квартир в Киеве в мае 2022 составила 6 дол. США/кв.м. Цена аренды квадратного метра однокомнатных квартир составила 7 дол. США.

Медианная стоимость двухкомнатных — 6 дол. США/кв.м.

Трехкомнатная квартира — 5 дол. США/кв.м.

Рынок оживает постепенно, но о повышении цен на аренду говорить еще рано. Традиционно как до войны, так и во время, самым дорогим районом Киева для аренды является Печерский район. Медианная стоимость аренды в центре столицы составляет 468 дол. США за объект или 8 дол. США за кв.м. -

Самым дорогим районом для аренды ликвидных однокомнатных квартир является Печерский район, где медианная стоимость аренды 1К квартиры составляет 654 дол. США.

В Шевченковском и Голосеевском районах можно снять однокомнатную квартиру в диапазоне от 430 до 470 долларов. США. Самым дешевым для аренды является Деснянский.

Спрос и предложение

Начиная с конца апреля, в Киеве возобновился спрос на аренду квартир, но не за счет вернувшихся в Киев арендаторов, а в большей степени за счет внутренне перемещенных лиц, выехавших из зоны боевых действий. Критерии поиска квартир в аренду почти не изменились: арендаторов интересует в первую очередь стоимость жилья.

В настоящее время предложение значительно превышает спрос, поэтому арендодатели максимально снижают цены, уменьшают или не берут задаток, а кое-где владельцы арендованного жилья вообще перевели арендаторов на оплату только коммунальных услуг.

Комментарий эксперта

В июне 2022 года, после продолжающейся почти четыре месяца войны появилась возможность оценить ситуацию на рынке аренды жилья в Киеве.

Учитывая средневзвешенный курс доллара в обменниках, который с начала войны вырос на 30% — с 28 грн до 35,8 грн, падение цен произошло и в гривневом эквиваленте, по меньшей мере, на 13%. В условиях инфляции, которая за период с февраля по май 2022 года составила около 12,5% и потери рабочих мест и источников дохода значительной частью населения, это оказывает дополнительное давление на рынок аренды жилой недвижимости и затрудняет начало полноценного восстановления рынка, а также создает риск дальнейшего снижения цен. — Роман Герасимчук, директор City Development Solutions.

В условиях военной угрозы и выезда большого количества киевлян в другие регионы Украины и зарубежья столичный рынок недвижимости обрушился сильнее, чем в кризисные 2014-2015 годы. За период с января по май 2022 г. уровень медианных цен снизился на 41%, в то время как в 2014 году цены снизились на 26%, а за весь двухлетний кризисный период — на 38%.

Реального спроса на аренду жилья в марте-апреле практически не было, что на фоне освобождения большого количества квартир и пополнения рынка квартирами покинувших город жителей Киева привело к рекордным показателям вакантности.

По итогам мая 2022 года интерес к аренде жилья начал возобновляться, но количество запросов на поиск квартиры составило 49% от показателей довоенных месяцев и 43% среднемесячных показателей 2021 года. При этом реальное количество сделок на рынке по оценке Сити Девелопмент Солюшнс еще ниже.

В разрезе ценовой ситуации больше всего пострадало жилье бизнес и премиум классов. Медианная ставка аренды печерской недвижимости снизилась на 57%. Несколько лучше ситуация в наиболее бюджетных сегментах. Спрос со стороны внутренне перемещенных лиц сосредоточен на самых доступных квартирах, в результате чего в Деснянском и Святошинском районах цены снизились «всего» на 33% и 38% соответственно.

Таким образом, несмотря на частичное возобновление деятельности на рынке аренды, ожидать каких-либо улучшений в ближайшие месяцы не приходится. Незначительный объем спроса будет сформирован за счет ВПЛ и людей, которые возвращаются в Киев, но этого недостаточно для полноценного оживления рынка.

Не ранее сентября этого года, при условии положительных изменений на фронте и отсутствии новых угроз для Киевского региона, будет возможность оценить реальную ситуацию на рынке аренды жилья и определить тренды, которые будут формировать динамику восстановления рынка.

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