Як залишатися на звʼязку під час відключень електроенергії: поради Мінцифри — Finance.ua
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Як залишатися на звʼязку під час відключень електроенергії: поради Мінцифри

Особисті фінанси
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Як залишатися на звʼязку під час відключень електроенергії: поради Мінцифри
Як залишатися на звʼязку під час відключень електроенергії: поради Мінцифри
У Міністерстві цифрової трансформації України пояснили, чому під час відключення електроенергії українці втрачають доступ до мобільного зв’язку. Головна причина — перевантаження мереж мобільних операторів.
Про це повідомили в Мінцифри.
«Помічали, як під час відключень світла 4G змінюється на Е, а зв’язок стає нестабільним? Це відбувається через перенавантаження мереж мобільних операторів», — пояснили у Мінцифри.
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У міністерстві зазначили, що зазвичай більшість інтернет-трафіку вживається через домашній або офісний інтернет, а під час знеструмлень українці переключаються на мобільний. Через це навантаження на мобільну мережу зростає щонайменше в десять разів, а звʼязок та інтернет стають нестабільними.

Як залишатися на звʼязку

У Мінцифри надали три поради, які допоможуть бути на зв’язку та мати доступ до інтернету навіть під час знеструмлень:
  • завантажити мапу пунктів незламності у Дії;
  • скористатися нацроумінгом;
  • приєднатися до інтернет провайдерів, які використовують технологію xPON.
Як залишатися на звʼязку під час відключень електроенергії: поради Мінцифри
Нагадаємо, підвищення тарифу на електроенергію не може гарантувати, що не буде погодинних графіків не буде. Українська енергетика зазнала ушкоджень внаслідок масованих ударів рф і потребує коштів на ремонт енергооб'єктів.

Ґаджети, які допоможуть працювати вдома без світла

За матеріалами:
Finance.ua
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