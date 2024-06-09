Як залишатися на звʼязку під час відключень електроенергії: поради Мінцифри — Finance.ua

Як залишатися на звʼязку під час відключень електроенергії: поради Мінцифри Сьогодні 18:12 — Особисті фінанси

Як залишатися на звʼязку під час відключень електроенергії: поради Мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації України пояснили, чому під час відключення електроенергії українці втрачають доступ до мобільного зв’язку. Головна причина — перевантаження мереж мобільних операторів.

Про це повідомили в Мінцифри.

«Помічали, як під час відключень світла 4G змінюється на Е, а зв’язок стає нестабільним? Це відбувається через перенавантаження мереж мобільних операторів», — пояснили у Мінцифри.

У міністерстві зазначили, що зазвичай більшість інтернет-трафіку вживається через домашній або офісний інтернет, а під час знеструмлень українці переключаються на мобільний. Через це навантаження на мобільну мережу зростає щонайменше в десять разів, а звʼязок та інтернет стають нестабільними.

Як залишатися на звʼязку

У Мінцифри надали три поради, які допоможуть бути на зв’язку та мати доступ до інтернету навіть під час знеструмлень:

завантажити мапу пунктів незламності у Дії;

скористатися нацроумінгом;

приєднатися до інтернет провайдерів, які використовують технологію xPON.

Нагадаємо, підвищення тарифу на електроенергію не може гарантувати, що не буде погодинних графіків не буде. Українська енергетика зазнала ушкоджень внаслідок масованих ударів рф і потребує коштів на ремонт енергооб'єктів.

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