Як Європейський Союз торгує з росією під час війни в Україні — Finance.ua

Як Європейський Союз торгує з росією під час війни в Україні Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Як Європейський Союз торгує з росією під час війни в Україні

Санкції, введені проти росії після повномасштабного вторгнення в Україну, сильно вплинули на торгівлю між рф та країнами Євросоюзу. Експорт та імпорт товарів знизилися у кілька разів порівняно з довоєнним періодом.

Про це пише «Слово і діло».

У 2020 році обсяг імпорту товарів із росії становив майже 95 млрд євро. На обсягах позначилася оголошена в березні пандемія коронавірусу, після цього імпорт скорочувався три місяці поспіль: березень — 9,5 млрд євро (-11,7%), квітень — 5,9 млрд (-37,9%), травень — 5,4 млрд (-8,4%).

Читайте також Бразилія торік стала найбільшим імпортером російських нафтопродуктів, випередивши Туреччину

Об'єкт експорту товарів у рф теж знизився через пандемію, але не так сильно — 79,1 млрд євро за рік. Найбільше обсяг експорту зменшився у березні - до 5,3 млрд євро (-27,2%).

У 2021 році імпорт із росії до країн Європейського союзу відновився до рівня до пандемії і навіть перевищив його — 163,7 млрд євро. Найбільше товарів було завезено у грудні - на 18,3 млрд євро.

Експорт із ЄС до росії в 2021-му склав 89 млрд євро.

У перший рік повномасштабної війни країни Євросоюзу імпортували з росії товарів на суму понад 202 млн євро. У січні-лютому обсяг імпорту склав 20,5 млрд і 20,6 млрд євро відповідно, у березні - 23,5 млрд і тільки після цього обсяг почав знижуватися.

У результаті у квітні ЄС імпортував російських товарів на 20,5 млрд євро (-13%), у травні - 18,2 млрд (-11,1%), у червні - 18,1 млрд (-0,5%), у липні - 17 млрд (-6,1%), у серпні - 15,1 млрд (-11,2%), у вересні - 13,9 млрд (-7,7%), у жовтні - 13,1 млрд (-5,7%), у листопаді - 11,9 млрд (-9,2%), у грудні - 10,3 млрд (-14%).

Читайте також Британія інвестуватиме в Україну 25 мільйонів доларів, щоб підтримати її експорт та імпорт

Експорт товарів до росії через повномасштабну війну впав до 55,1 млрд євро: січень — 7,1 млрд (-7,6%), лютий — 7,3 млрд (+2,1%), березень — 3,9 млрд (-46,9%), квітень — 2,9 млрд (-24,7%), травень — 3,9 млрд (+33,9%), червень — 4,6 млрд (+17,3%), липень — 4,1 млрд (-9,7%), серпень — 3,9 млрд (-4,6%), вересень — 4,2 млрд (+5,7%), жовтень — 4,2 млрд (+0,3%), листопад — 5,1 млрд (+21,6%), грудень — 3,9 млрд (-22,4%).

У січні-листопаді (даних за грудень ще немає) минулого року країни Євросоюзу імпортували товарів із росії майже на 47 млрд євро. Майже весь рік обсяги імпорту скорочувалися: січень — 8,9 млрд євро (-13,1%), лютий — 5,2 млрд (-41,8%), березень — 4,1 млрд (-20%), квітень — 4,2 млрд (+0,4%), травень — 3,6 млрд (-13,5%), червень — 3,3 млрд (-7,4%), липень — 3,3 млрд, серпень — 3, 4 млрд (+2,4%), вересень — 3,9 млрд (+12,8%), жовтень — 3,5 млрд (-10,4%), листопад — 3,5 млрд (+1,8%).

Читайте також Європа скоротила імпорт російської нафти вдесятеро: рф залишилися тільки Індія та Китай

Продано було росії товарів на 35,7 млрд євро: січень — 3,6 млрд (-9,6%), лютий — 3,6 млрд (-+1,1%%), березень — 4,3 млрд (+20,1%), квітень — 3 млрд (-31,5%), травень — 3,61 млрд (+3,3%), червень — 3 млрд (-0,4%), липень — 3 млрд (-2,4%), серпень — 2,9 млрд (-1,3%), вересень — 2,9 млрд (-0,6%), жовтень — 3,1 млрд (+5%), листопад — 3,2 млрд (+4,9%).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.