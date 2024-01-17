Британія інвестуватиме в Україну 25 мільйонів доларів, щоб підтримати її експорт та імпорт — Finance.ua

Британія інвестуватиме в Україну 25 мільйонів доларів, щоб підтримати її експорт та імпорт Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

Британія інвестуватиме в Україну 25 мільйонів доларів, щоб підтримати її експорт та імпорт

Британська інституція фінансування розвитку British International Investment (BII) виділяє 25 мільйонів доларів США, щоб гарантувати, що Україна залишається пов’язаною зі світовою економікою.

«Велика Британія допомагає захистити довгострокове майбутнє України. British International Investment інвестує 25 мільйонів доларів США, щоб розблокувати український експорт та імпорт, у тому числі життєво важливих продовольчих товарів», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про збільшення військової допомоги Україні в 2024—2025 роках до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, що на 200 млн фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

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