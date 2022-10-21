Як виявити неточності в своїй кредитній історії: що робити далі — Finance.ua

Як виявити неточності в своїй кредитній історії: що робити далі Вчора 14:04 — Кредит&Депозит

Самостійна перевірка кредитної історії може попередити деякі неприємні ситуації.

Про це нагадує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Неприємні «сюрпризи» можуть бути такі:

поява шахрайських кредитів на ваше ім’я;

копійчаний борг за кредитом або кредитною карткою, який ви вважали виплаченим, через тривалу несплату може суттєво зростати;

виплачений кредит, що не перейшов у закритий статус;

Безкоштовно перевірити свою кредитну історію можна лише раз на рік, всі інші звернення — платні.

Що робити, якщо виявили недостовірну інформацію у своїй кредитній історії

Звернутися до кредитора, який надав таку інформацію з вимогою актуалізувати дані.

Звернутися до бюро кредитних історій та повідомити про наявність помилки у кредитній історії. Зі свого боку, бюро кредитних історій звернеться до кредитора, який надав таку інформацію, для уточнення даних.

Якщо кредитор зі свого боку підтвердить достовірність переданих раніше даних, ви зможете залишити свій коментар до кредитної історії розміром до 100 слів.

Як пишуть ФГВФО, ця інформація актуальна і для позичальників банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, оскільки початок процедури ліквідації банку не означає припинення зобов’язань за кредитним договором.

Зобов’язання позичальника банку в ліквідації будуть виконаними тільки у разі повного погашення боргу.

Довідка Finance.ua:

У Фонді гарантування вкладів фізосіб розповіли, з яких джерел Фонд отримує фінансування для своєї діяльності та звідки беруться кошти на виплату гарантованого відшкодування. основне джерело формування коштів Фонду — регулярні збори з банків-учасників.

В Україні страховий випадок настає, коли банк визнається неплатоспроможним або НБУ відкликає його ліцензію.



До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.