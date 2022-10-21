Як виявити неточності в своїй кредитній історії: що робити далі — Finance.ua
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Як виявити неточності в своїй кредитній історії: що робити далі

Кредит&Депозит
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Самостійна перевірка кредитної історії може попередити деякі неприємні ситуації.
Про це нагадує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Неприємні «сюрпризи» можуть бути такі:
  • поява шахрайських кредитів на ваше ім’я;
  • копійчаний борг за кредитом або кредитною карткою, який ви вважали виплаченим, через тривалу несплату може суттєво зростати;
  • виплачений кредит, що не перейшов у закритий статус;
Безкоштовно перевірити свою кредитну історію можна лише раз на рік, всі інші звернення — платні.
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Що робити, якщо виявили недостовірну інформацію у своїй кредитній історії
  • Звернутися до кредитора, який надав таку інформацію з вимогою актуалізувати дані.
  • Звернутися до бюро кредитних історій та повідомити про наявність помилки у кредитній історії. Зі свого боку, бюро кредитних історій звернеться до кредитора, який надав таку інформацію, для уточнення даних.
  • Якщо кредитор зі свого боку підтвердить достовірність переданих раніше даних, ви зможете залишити свій коментар до кредитної історії розміром до 100 слів.
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Як пишуть ФГВФО, ця інформація актуальна і для позичальників банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, оскільки початок процедури ліквідації банку не означає припинення зобов’язань за кредитним договором.
Зобов’язання позичальника банку в ліквідації будуть виконаними тільки у разі повного погашення боргу.

Довідка Finance.ua:

  • У Фонді гарантування вкладів фізосіб розповіли, з яких джерел Фонд отримує фінансування для своєї діяльності та звідки беруться кошти на виплату гарантованого відшкодування. основне джерело формування коштів Фонду — регулярні збори з банків-учасників.
  • В Україні страховий випадок настає, коли банк визнається неплатоспроможним або НБУ відкликає його ліцензію.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
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За матеріалами:
Finance.ua
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