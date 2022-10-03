Звідки ФГВФО бере гроші на виплати клієнтам збанкрутілих банків — Finance.ua

Звідки ФГВФО бере гроші на виплати клієнтам збанкрутілих банків Вчора 08:09 — Особисті фінанси

Звідки ФГВФО бере гроші на виплати клієнтам збанкрутілих банків

У Фонді гарантування вкладів фізосіб розповіли , з яких джерел Фонд отримує фінансування для своєї діяльності та звідки беруться кошти на виплату гарантованого відшкодування.

Як працює цей механізм?

Перш за все варто сказати, що система гарантування вкладів в Україні не фінансується державним бюджетом.

Усі банки України є учасниками системи гарантування вкладів, згідно із ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Завдяки цьому банки-учасники на регулярній основі сплачують внески до Фонду. Усі внески у свою чергуакумулюються на накопичувальному рахунку Фонду.

Якщо один з банків-учасників банкрутує, ФГВФО спрямовує кошти з накопичувального рахунку, для виплати гарантованого відшкодування вкладникам.

Закон чітко визначає — на накопичувальному рахунку Фонду має бути не менше 2,5% суми гарантованих Фондом коштів вкладників банків-учасників у межах суми відшкодування.

Тож, основне джерело формування коштів Фонду — регулярні збори з банків-учасників. За рахунок їх внесків наповнюється накопичувальний рахунок Фонду для виплат гарантованого відшкодування.

У багатьох країнах світу організації, подібні Фонду гарантування вкладів називаються фондами чи агентствами страхування депозитів.

В Україні страховий випадок настає, коли банк визнається неплатоспроможним або НБУ відкликає його ліцензію.

Довідка Finance.ua:

за роки існування Фонду сума гарантованого відшкодування збільшувалася 12 разів — з 500 грн до 600 000 грн. Крім того, на час дії воєнного стану та 3 місяці після його завершення запроваджено гарантії у розмірі 100% вкладу;



якщо у період дії цієї норми розпочнеться процедура виведення з ринку якогось із банків, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодує його вкладникам усю суму вкладу разом із нарахованими відсотками;

через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами становитиме 600 тис. гривень.

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