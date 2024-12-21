Як вигідно обміняти євро на долари: поради для українців у Європі — Finance.ua

Як вигідно обміняти євро на долари: поради для українців у Європі
Українці, які проживають або працюють у Європі, часто не можуть визначитися, де найкраще обміняти євро на долари. Це питання, насправді, залежить від ряду факторів. У більшості випадків євро на долари вигідніше обміняти в Україні, ніж за кордоном.
Про це пише «Телеканал 24».
Що варто знати про обмін євро на долари у ЄС
Один із головних моментів — це курс валют. Курс обміну може варіюватися від обмінника до обмінника, тому завжди варто порівнювати різні варіанти.
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Також зауважте, що у банках, аеропортах та обмінниках в туристичних місцях часто менший курс, ніж на ринку.
Крім цього, у Європі багато пунктів обміну додають комісію за послугу. Тож якщо хочете обміняти кошти саме в ЄС, одразу шукайте обмін без комісії.
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Навіть якщо в обміннику вищий курс, однак є комісія, в деяких випадках ви можете втратити більше, ніж в обміннику з меншим курсом без комісії.
Отже, важливі нюанси:
- уникайте обмінників в аеропортах, вокзалах та туристичних місцях, де курси зазвичай найгірші.
- пошукайте онлайн-сервіси або банки з вигідними умовами.
- завжди порівнюйте декілька обмінних пунктів у вашому місті.
Обмін в Україні може бути вигіднішим
Якщо ви їдете в Україну, то тут обміняти євро на долари може виявитись навіть вигідніше.
Курси в обмінниках часто кращі, ніж у банках і насправді більшість із них проводять обміни без комісії.
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Так, іноді обмінники не хочуть приймати старішу або пошкоджену валюту й стягують за її обмін додаткові відсотки, однак це протизаконно.
Все ж ви зможете знайти чесний обмінник або обміняти валюту в банку.
Нагадаємо, на практиці нерідкою є ситуація, коли банки чи небанківські установи відмовляються приймати від клієнтів гроші. Якщо з гривнями це, скоріш, виключення, то з іноземною валютою можна говорити про правило.
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Тому, у разі, якщо вам відмовляють в обміні валюти й ви вважаєте, що це робиться незаконно, Нацбанк радить звернутися зі скаргою до керівництва такого банку чи небанківської фінансової установи.
Якщо немає реакції з боку керівництва, слід звернутися до Національного банку.
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