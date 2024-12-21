Як вигідно обміняти євро на долари: поради для українців у Європі — Finance.ua

Як вигідно обміняти євро на долари: поради для українців у Європі Сьогодні 16:08 — Валюта

Як вигідно обміняти євро на долари: поради для українців у Європі, Фото: freepik

Українці, які проживають або працюють у Європі, часто не можуть визначитися, де найкраще обміняти євро на долари. Це питання, насправді, залежить від ряду факторів. У більшості випадків євро на долари вигідніше обміняти в Україні, ніж за кордоном.

Про це пише «Телеканал 24».

Що варто знати про обмін євро на долари у ЄС

порівнювати різні варіанти. Один із головних моментів — це курс валют . Курс обміну може варіюватися від обмінника до обмінника, тому завжди варто

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Також зауважте, що у банках, аеропортах та обмінниках в туристичних місцях часто менший курс, ніж на ринку.

Крім цього, у Європі багато пунктів обміну додають комісію за послугу. Тож якщо хочете обміняти кошти саме в ЄС, одразу шукайте обмін без комісії.

Навіть якщо в обміннику вищий курс, однак є комісія, в деяких випадках ви можете втратити більше, ніж в обміннику з меншим курсом без комісії.

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Отже, важливі нюанси:

уникайте обмінників в аеропортах, вокзалах та туристичних місцях, де курси зазвичай найгірші.

пошукайте онлайн-сервіси або банки з вигідними умовами.

завжди порівнюйте декілька обмінних пунктів у вашому місті.

Обмін в Україні може бути вигіднішим

Якщо ви їдете в Україну, то тут обміняти євро на долари може виявитись навіть вигідніше.

Курси в обмінниках часто кращі, ніж у банках і насправді більшість із них проводять обміни без комісії.

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Так, іноді обмінники не хочуть приймати старішу або пошкоджену валюту й стягують за її обмін додаткові відсотки, однак це протизаконно.

Все ж ви зможете знайти чесний обмінник або обміняти валюту в банку.

Нагадаємо, на практиці нерідкою є ситуація, коли банки чи небанківські установи відмовляються приймати від клієнтів гроші. Якщо з гривнями це, скоріш, виключення, то з іноземною валютою можна говорити про правило.

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Тому, у разі, якщо вам відмовляють в обміні валюти й ви вважаєте, що це робиться незаконно, Нацбанк радить звернутися зі скаргою до керівництва такого банку чи небанківської фінансової установи.

Якщо немає реакції з боку керівництва, слід звернутися до Національного банку.

Телеканал 24 За матеріалами:

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