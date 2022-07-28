Як врятувати гривню від девальвації в умовах війни – думка економіста — Finance.ua

Як врятувати гривню від девальвації в умовах війни – думка економіста Вчора 19:02 — Валюта

Як врятувати гривню від девальвації в умовах війни – думка економіста

У четвер, 28 липня, курс готівкового долара в обмінниках знову дещо знизився, склавши 39,4 грн, що на 15 копійок дешевше, ніж днем раніше. Хоча багато експертів упевнені, що заокеанська валюта навряд чи зросте більше 40 гривень, деякі аналітики вважають, що необхідно врятувати гривню від можливого краху.

Так, за словами економічного експерта Олексія Куща, курсова стабільність долара до гривні сьогодні дуже крихка, навіть точкова корекція офіційного курсу викликала паніку на валютному ринку, довівши курс долара до 40 гривень.

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А далі, як вважає експерт, необхідно зробити непростий вибір — чи то курсовий крах, чи усвідомлення того, що в країні війна.

"Збільшувати терміни повернення експортної виручки до 180 днів можуть лише шкідники. І з експортерами потрібно вести діалог щодо повернення в країну 6 млрд дол, які зависли на їх рахунках. Наприклад, шляхом надання податкових пільг.

Тобто людям в уряді потрібно нарешті зрозуміти, що пільги зараз необхідно не імпортерам давати, посилюючи тиск на курс та валютні резерви, обнулюючи мита та ПДВ, а експортерам, які якраз і дають приплив валюти в країну. Плюс кредитування та гарантії за експортними контрактами, а терміни повернення експортної виручки скорочувати до 30 днів", — пропонує заходи щодо збільшення притоку в Україну Олексій Кущ.

Довідка Finance.ua:

вранці 21 липня Національний банк України підняв офіційний курс долара до гривні одразу на 25% — до 36,5686 грн. за долар, зафіксувавши його на новому рівні;

президент Київської школи економіки Тимофій Милованов переконаний, що курс гривні до долара навряд чи повернеться до попереднього рівня.

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