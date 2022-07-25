Ексміністр економіки спрогнозував новий курс долара після нещодавнього рішення НБУ — Finance.ua
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Ексміністр економіки спрогнозував новий курс долара після нещодавнього рішення НБУ

Казна та Політика
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Курс долара в Україні більше не повернеться до рівня, на якому був до повномасштабного вторгнення росії.
Таку думку висловив ексміністр економіки, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов в ефірі національного телемарафону.
«Думаю, це нездійсненна мрія. 29 вже більше не буде», — зазначив він.
Милованов спрогнозував, що курс долара може повернутися до позначки в 36 гривень. «Це станеться, якщо, наприклад, піде експорт зерна у відповідності до угоди про розблокування портів. Або значно збільшиться міжнародна фінансова підтримка. Або достатньо швидко закінчиться війна. Якщо війна триватиме довше, то на курс буде тиск, щоб він зростав», — пояснив експерт.
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Національний банк України з 9 ранку 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% — до 36,57 грн/дол. Тепер один долар в країні за офіційним курсом коштує дорожче 36 гривень.
Таке рішення обумовлене тим, що для золотовалютних резервів України дуже дорого коштувало стримування офіційного курсу на рівні 29,25.
Запрошуємо взяти участь у Валютному форумі 2022. Поговоримо про курсові прогнози та особливості ведення ЗЕД під час війни.
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За матеріалами:
УНІАН
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