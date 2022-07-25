Ексміністр економіки спрогнозував новий курс долара після нещодавнього рішення НБУ — Finance.ua

Ексміністр економіки спрогнозував новий курс долара після нещодавнього рішення НБУ Вчора 12:00 — Казна та Політика

Курс долара в Україні більше не повернеться до рівня, на якому був до повномасштабного вторгнення росії.

Таку думку висловив ексміністр економіки, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов в ефірі національного телемарафону.

«Думаю, це нездійсненна мрія. 29 вже більше не буде», — зазначив він.

Милованов спрогнозував, що курс долара може повернутися до позначки в 36 гривень. «Це станеться, якщо, наприклад, піде експорт зерна у відповідності до угоди про розблокування портів. Або значно збільшиться міжнародна фінансова підтримка. Або достатньо швидко закінчиться війна. Якщо війна триватиме довше, то на курс буде тиск, щоб він зростав», — пояснив експерт.

Національний банк України з 9 ранку 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% — до 36,57 грн/дол. Тепер один долар в країні за офіційним курсом коштує дорожче 36 гривень.

Таке рішення обумовлене тим, що для золотовалютних резервів України дуже дорого коштувало стримування офіційного курсу на рівні 29,25.

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УНІАН За матеріалами:

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