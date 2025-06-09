Як вплине зниження облікової ставки на економічні проблеми росії — ЦПД — Finance.ua
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Як вплине зниження облікової ставки на економічні проблеми росії — ЦПД

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Зниження облікової ставки Центрального банку росії з 21% до 20% не вирішить економічних проблем країни, спричинених війною і санкціями.
Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомляє у Телеграмі.
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У ЦПД зазначили, що незважаючи на зниження ставки, ситуація в економіці росії залишається складною, і реальний ефект від таких заходів буде обмеженим.
«Зниження облікової ставки було спробою показати, що економіка росії покращується, але насправді Центральний банк продовжує вводити у систему більше грошей, ніж дозволяє ключова ставка. Це означає, що зниження ставки — лише формальне і не має серйозного впливу на економіку», — пояснили у центрі.
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Крім того, інфляція в росії все ще залишається високою, а прогнози на майбутнє дуже обережні, що свідчить про те, що реальні зміни в економіці не відбуваються.
Також зниження облікової ставки не вирішує проблеми в бізнес-секторі, де підприємства, особливо закредитовані, стикаються з необхідністю рефінансування боргів під нові, значно вищі ставки, що веде до скорочення кількості вакансій та зменшення інвестицій в основні сектори економіки.
Раніше центр повідомляв, що через високі ставки і економічні труднощі багато компаній змушені скорочувати персонал, аби зменшити витрати.
«Таким чином, зниження ставки є лише тимчасовим кроком, що не здатний вирішити системні економічні проблеми, спричинені війною, санкціями та відсутністю довіри до російської валюти», — підкреслили в ЦПД.
За матеріалами:
Укрінформ
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